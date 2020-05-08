【海洋公園重開】海洋公園關閉3月失逾100萬客量　李繩宗：難評估重開後業務穩定性

▲ 李繩宗表示，公園自1月26日起關閉，其中在2至4月期間間已損失約100萬客量。（資料圖片）

海洋公園今日（8日）公布重開後多項防疫措施，但重開之日仍屬未知之數。海洋公園行政總裁李繩宗表示，公園自1月26日起關閉，其中在2至4月期間間已損失約100萬客量，公園採取了管理層減薪及員工放取無薪假等措施，以減輕公園營運負擔。

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李繩宗指，本港疫情有所紓緩，公園現正審慎釐定重開時間表，希望能在適當環境下盡快重新開園，屆時將推出一系列港人優惠，但強調事前須確保遊客、員工及動物的安全健康，以及配合政府及其專家顧問團隊對恢復正常社交娛樂活動的指引及意見下。

他說，新冠肺炎疫情令全球及本地經濟下滑，消費者的出外能力及需求都有改變，加上疫情下亦出現旅遊新常態，公園亦要重新掌握場內人士的社交距離、入場人數等，因此難以估計公園重開後的業務穩定性，相信未來營運仍具挑戰性，料開園後短期內會以本地訪客為主。

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記者：陳曉瑩