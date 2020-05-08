【新冠肺炎】姚柏良：連接港澳金巴今復運　兩岸可建立「旅遊氣泡」先恢復旅遊業

▲ 姚柏良指可現時可先建恢復港澳跨境旅遊。（資料圖片）

本港疫情有所緩和，來往港澳的「金巴」今日（8日）起恢復有限度服務，每日將提供6班車次來往香港及澳門口岸，並維持每兩小時一班。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（8日）在電台節目《千禧年代》中指兩地政府可以率先做到放寬強制檢疫措施，促使兩岸互通，建立「旅遊氣泡」恢復兩岸旅遊。

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姚柏良表示去年港人訪澳門的次數錄得735萬，即為每個港人平均去年也曾經到訪一次澳門，而澳門人到訪香港的人次亦錄得123萬，可見無論是旅遊、日常生活或是工作需要，兩地次之間都有頻密的來往。

他續指因應港澳兩地已分別連續29日及18日沒有新增的錄得本地個案，盼兩地政府可先放寬兩地強制檢疫，建「旅遊氣泡」恢復跨境旅遊，後再陸續擴展至港澳碼頭，再考慮與深圳商討採用同類安排。姚柏良表示單靠開放一個城市的關口雖不能令整個旅遊業界復蘇，但至少可令旅遊業務突破。

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責任編輯：郭家穎