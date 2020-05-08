【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　教育廳要求學生上體育課不戴口罩

▲ 內地早前有2名學生疑戴口罩跑步猝死，海南省教育廳發通知要求 學生上體育課不戴口罩，並保持1米以上距離。

新冠肺炎疫情仍影響全球，內地新增的確診個案數目回落，學校相繼復課，但學生要繼續戴口罩上課。惟近日有2名學生疑戴口罩上體育課而猝死，有鑑於此，海南省教育廳本周三（6日）發緊急通知，規定學生在上體育課或進行體育活動，但人與人之間要保持1米以上距離。

海南省教育廳發布《教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室關於新冠肺炎期間暫停恢復大型體育活動和聚集活動的通知》，表示有鑑於個別學校師生上體育課因跑步、戴口罩跑步而猝死，加上天氣炎熱，要求各校嚴格執行措施，高度重視師生安全工作，強調「生命和健康第一」。

海南省教育廳的通知指出，各地各校要結合疫情防控等實際情況，循序漸進有序地組織學生在體育棚、體育場館等室內或樹蔭下氣溫適宜的場所開展強度中等及以下的非群體性、非聚集性的體育課和課外體育活動，比如跳繩、跳遠、乒乓球、羽毛球、踢毽子等體育課和大課間體育活動。同時，要避免因暴曬和強度過大等因素使學生不適而出現安全事故，確保學生有效參加體育運動促進身心健康發展。

各地各校在安排學生上體育課和開展體育活動時，人員之間要保持1公尺以上的距離，不戴口罩。各學校安排室外體育課時間儘量避開中午高溫時間，體育課程可調至陰天或涼爽天進行。最後，教育廳指出，學生在睡覺時間也不應戴口罩。

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醫生：戴口罩做激烈運動或致肺部損傷

近日一名來自長沙的中三學生，在體育課跑步時，戴著N95口罩進行1000公呎的體能測試，之後呼吸不順暢導致猝死。另河南鄲城縣一名學生，也是在體育課上跑步後猝死，家長之後查看CCTV，發現孩子跑步時戴著口罩，懷疑這是他猝死的原因。

知名健康類微博「丁香醫生」表示，目前仍無法確定2人是否因為戴口罩做運動而猝死，要透過屍檢才可以確定死因，但激烈運動如快跑時，並不建議配戴口罩，因為戴上口罩會影響氧氣的攝入，「對肺部造成不可逆損傷」。他又指出，小孩、老人、有特定心肺功能缺陷的人，不建議佩戴N95或KN95口罩。

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醫生：切勿盲目熱衷於選擇N95口罩

浙江省人民醫院小兒內科副主任朱海嶠醫生也指出，在一般在空曠的場所不需要戴口罩。他又建議在激烈運動或長時間運動時，最好不要戴口罩。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒曾在Facebook指出，人在運動時戴著口罩只會增加呼吸阻力，需要用力呼吸時就會一直張大口吐吸空氣，令口罩很快就沾上口水及汗水濕透，喪失阻擋病毒飛沫的功能。

有不少內地的醫生提醒家長，切勿盲目熱衷於選擇N95口罩，因為N95呼吸阻力太大，或令小朋友有窒息風險。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾表示，由於N95口罩完全貼合面部，使用者會吸回自己呼出的二氧化碳；約使用1小時後，便可能因腦血管擴張而感到頭痛。若天氣較熱，佩戴N95口罩則絕非可持之以恆的方法。

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責任編輯：羅嘉欣