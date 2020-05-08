【小豬出軌】傳羅志祥偷食後首返台過母親節　小豬深夜發文獲周揚青讚好

▲ 羅志祥預計為母親返台灣現身。

羅志祥（小豬）上周被前女友周揚青撰千字文踢爆私生活淫亂，更揭發小豬跟同公司藝人愷樂（蝴蝶姐姐）出軌醜聞。偷食事件曝光後，小豬一直沒作公開露面，有指他一直匿於深圳酒店，不過，小豬昨晚深夜網上回覆粉絲，並留言「請等我回來」，暗示將會現身。

今日台灣傳媒亦有報導，指小豬確定將搭今晚從上海飛抵松山的班機，於21時45分飛抵台北。

自羅志祥偷食和荒誕私生活被周揚青踼爆後，小豬一直行蹤成謎，有傳他本在內地演綜藝節目，但醜聞後工作剎停，因疫情又未能返台，小豬被迫留在內地，亦只曾在微博向舊愛道歉。

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▲ 小豬跟周揚青關係撲朔迷離。

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早前有傳小豬計劃5月開記招，宣布無限期停工，但傳聞未獲經理人証實。

而昨晚羅志祥卻在粉絲專頁內現身，向fans留言「請等我回來」，小豬留言獲過萬讚好，連周揚青也被發現有份按like，而被粉絲懷疑二人已和好如初，不過稍後周揚青就取消了讚好。

而一直媽媽感情相當好的羅志祥，早前已被曾推測可能於母親節前返台陪母親，台灣傳媒亦非常肯定他會於今晚返台，不過，礙於目前疫情問題，小豬抵步後，仍需在家進行14天隔離檢疫，所以母子倆能夠真正見面的日子還得再等等。