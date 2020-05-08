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創意閱讀及寫作大賽鼓勵讀好書　獎品可獲千元書券5月15日截止

親子 12:41 2020/05/08

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熱門 醫生爸媽 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 非常醫生

比賽希望同學們能透過閱讀不同類型的圖書放鬆身心，並建立樂觀積極的價值觀。(本報資料圖)

想練好文筆，當然是要多閱讀多寫作啦！想文采進步，可參加由新雅文化主辦的2020年小學生創意閱讀及寫作大賽。今年的主題是「閱讀好書‧愉悅身心‧踏上健康快樂的成長之旅」，祈望同學們能透過閱讀各類圖書放鬆身心，培養良好習慣，健康成長。

今年的比賽組別分為「香港原創組」、「中文閱讀報告組」及「專題閱讀報告組」。而這次的「專題閱讀報告組」與以往不同，參加同學必須從指定書目中選取其中一本，並按照本年度出題撰寫閱讀報告。「香港原創組」分3組別，參賽者可自選圖書，用文字或圖畫形式抒發閱讀感受。

參賽者可自選圖書，用文字或圖畫形式抒發閱讀感受。5月15日就截止，同學快快動筆。(官方網頁)

「專題閱讀報告組」參加者必須從指定書目中選書，並按照本年度出題撰寫閱讀報告。初小文字組指定書目包括：《鬥嘴一班》系列、《成長大踏步系列》、《正向教育故事系列》等。高小文字組指定書目則包括：《擁抱世界正能量》系列、《君比‧閱讀廊》系列、《時空調查科》系列等。

每份合資格稿件之參加同學均可獲參加證書；而得獎的同學除會獲頒獎狀外，還會獲贈最高$1,000之書券，以茲鼓勵！

參加同學必須從指定書目中選取其中一本，並按照本年度出題撰寫閱讀報告。(受訪者提供)

新雅提示寫作建議和評審，要求主要考慮3大部分，分別是：「內容」、「創意」和「寫作技巧」。參加者在寫作時切記注意內容是否豐富，有否明確主題，及文章結構是否完整。其次，若能做到有獨到見解且意念創新，便更能突圍而出。

當然，寫作時別忘了注意文句是否流暢，正確運用標點符號，和避免寫錯字。如果字體整齊端正，評審閱讀文稿時看得舒服輕鬆，理解清晰，有興趣的同學快動筆，5月15日就截止啦！

比賽詳情及下載報名表格請按此瀏覽

撰文：Lily

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