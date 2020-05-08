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【虐待孔雀】遊客圍攻扯甩羽毛兼伸腳踩　野蠻大媽強按動物園孔雀為女童影合照

親子 12:34 2020/05/08

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熱門 醫生爸媽 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 非常醫生

有野蠻大媽為幫女童影合照，強按孔雀不放，更拉扯牠的羽毛。

內地新冠肺炎疫情緩和，不少遊樂設施相繼重開，加上五一黃金周，令遊客湧至。昆明的雲南野生動物園近日擠滿了遊客，有網民分享遊客的缺德行為，包括圍攻孔雀扯牠的羽毛，有野蠻大媽為幫女童影合照，強按孔雀不放，女童更伸腳踩孔雀羽毛。

遊客追孔雀按地上

綜合內地傳媒報道，有網民於微博分享遊客虐待藍孔雀的事件。他於5月4日在雲南野生動物園拍攝了短片，從影片可見，當時大約有5名遊客追趕著一隻藍孔雀，其中一名黑衣大媽上前徒手捉著孔雀背部，又拉扯牠的羽毛，把牠按在地上。

當時孔雀痛苦掙扎，不斷發出哀叫。大媽高叫在附近的一名相識女童前來拍照，女童走上前時，更伸腳踩在孔雀尾部羽毛上。其後孔雀終於掙脫成功，受驚逃離現場。

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男子強扯羽毛孔雀慘叫

據目擊的網民指，這些遊客中有男子強行扯孔雀的羽毛，令孔雀慘叫。他估計孔雀被扯掉了約4根長羽毛及5至6根短羽毛。他扯掉孔雀羽毛後，拿給小朋友玩。

該動物園管理人員指，他們已勸諭遊客停止虐畜行為，而該隻受傷孔雀的羽毛脫落，不過沒有大礙。

據知，該動物園於2016年2月曾發生遊客強行拔孔雀羽毛拍照，導致孔雀嚇死的死亡事件。動物園稱會加強管理，避免再次發生同類事件。

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責任編輯︰駱秀玲

家庭教育 網絡熱話 虐待 大媽 昆明 動物園

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