【絕世好姐姐】外傭畫出完美香港地圖幫兒子做功課　3孩港媽讚超勁︰多謝姐姐多年付出

▲ 有港媽分享菲傭姐姐完美畫出香港地圖幫兒子做功課。

家有一個好姐姐如獲至寶！外傭姐姐能做好家務、煮飯好食已經難得，有港媽更幸運遇上一名「多功能姐姐」，近日兒子要做一份地圖功課，但港媽無時間列印，其菲傭姐姐竟然發揮神奇畫功，將香港地圖完美畫出，就像列印出來一樣！港媽不禁大讚︰「真心覺得姐姐超勁！」

該名育有2子1女的港媽，日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文分享道，兒子有一份香港地圖功課，需要列印出來，並標示一些地區位置及填上顏色。

姐姐對少主的功課好上心，見港媽無時間列印，竟索性用A4紙將香港地圖完美畫出，厲害程度就像列印版本一樣！港媽看到後感到驚訝，將姐姐的畫作拍照放上群組分享，

真心覺得姐姐超勁！

姐姐每晚教3少主做功課講故事

她又提到，姐姐平日也非常細心體貼。小朋友由細到大，姐姐臨睡前都會讀故事書及教做功課，一直以來都視她3子女如己出，用心教導。

真係好多謝姐姐咁多年嘅付出！

網民︰爸爸都無咁認真

帖文引來大批網民留言，紛紛稱讚姐姐好勁，畫功一流，「姐姐就係printer」、「 係會幫僱主解決問題的好工人」、「爸爸都唔會咁認真同小朋友做功課」，羨慕港媽請到一位神級姐姐。

港媽介紹其菲傭是一位高學歷姐姐，大學畢業主修護士，英文能力好好，鄉音不多。姐姐於34歲來到她的家庭打工時，才是首次做姐姐，至今已工作8年。

不過她相信，這應是姐姐最後一份工，「佢話做夠10年要退休陪家人……我都覺得我好好彩，第一次請姐姐請到佢。」

更多好姐姐故事，即睇︰

【絕世好姐姐】潔癖外傭洗到全屋乾淨企理舊煲立立令 僱主大讚︰好姐姐真係難求

【好姐姐系列】外傭勤學廣東話鑽研廚藝愛錫孩子 2孩港媽幸運遇上100分姐姐

【無敵姐姐】外傭做好家頭細務兼愛錫兩女 僱主感恩︰搵到一個好姐姐勝過任何事

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲