【居屋2019】疫市至少錄4伙撻訂　凱德苑雍明苑有份

▲ 房委會今日重新開放居屋揀樓程序。（林宇翔攝）

房委會去年推售的59折6個新居屋項目，3月底一度暫停揀樓程序。因應疫情緩和，今日（8日）重新開放揀樓。根據房委會成交紀錄，4月至5月疫市下至少4個單位，遭人撻訂，包括長沙灣凱德苑及馬鞍山錦暉苑等項目，房委會重新把單位放到今期計劃推售。

根據成交紀錄，凱德苑16樓11號室於去年12月30日成交，但之後於今年4月21日被買家「撻訂」，該單位售價212.58萬元。倘該名準買家撤銷買賣協議，房委會將沒收樓價約5%或10%訂金，視乎買家屬綠表抑或白表申請，即損失至少10.6萬元或21.25萬元。

另外馬鞍山錦暉苑28樓10號室於3月27日成交，但之後於5月7日被買家「撻訂」，該單位售213.41萬元。視乎買家屬綠表抑或白表申請，損失至少10.67萬元或21.34萬元。

雍明苑連續兩日撻訂「起孖」

至於將軍澳雍明苑，就有兩個單位撻訂。B座8樓9號室於去年12月27日成交，但之後於5月5日被買家「撻訂」，該單位售277萬元。另一個單位是A座10樓16室，於3月24日成交，但之後於5月6日被買家「撻訂」，該單位售283.41萬元。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共推售至少4904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。

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記者：吳卓峰