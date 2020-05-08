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學生母親患新冠肺炎緊急產子　愛心小學老師暫代照顧初生嬰兒

休閒 13:16 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

美國有學生母親患新冠肺炎，在緊急情況下分娩產子，其老師暫代照顧初生嬰兒，教人感動。

新冠肺炎全球肆虐，孕婦更人心惶惶，怕染病影響胎中嬰兒。美國一位小學老師，有學生的父母確診新冠肺炎，母親需緊急誕下男嬰，小學老師決定暫代照顧新生兒，讓這對父母可安心養病，康復後才接孩子回家。

這件好人好事發生在美國康湼狄格州斯坦福德（Stamford），Luciana Lira是一間小學的英文老師，今個4月她接到一位學生母親Zully的電話，Zully說自己感染新冠肺炎要緊急產子，但來自危地馬拉的丈夫Marvin卻不諳英語，希望Lira可充當翻譯，替他跟醫護人員溝通。

當時Lira知道情況危急即時答應，更很感謝Zully對她的信任。

父母齊齊中招

幸好有驚無險，Zully順利誕下男嬰，但由於早產關係，男嬰約5磅，要送入初生嬰兒深切治療部觀察。這時Marvin開始感身體不適，要進行新冠肺炎測試，在待待報告期間，他不敢照顧小兒子。

Lira穿起保護衣物準備接男嬰出院。(Facebook 圖片)

當時Marvin向Lira表示很擔心染病，這樣會危害兒子的性命，Lira便即時作出決定，向Zully提出要求，待男嬰出院希望接他回家先照顧，Zully十分感動還即時答應。

母親病情轉差要用呼吸機

最終Marvin確診新冠肺炎，Lira深感自己的決定是對的。Zully的病情又忽然轉差，更要用上呼吸機，幸好情況慢慢好轉，Lira讚揚Zully為了兒子十分勇敢，一定可康復起來。

Lira抱著男嬰，經常跟Zully一家人作視像通話。(Getty Images)

由於男嬰出生後，Zully及丈夫未能擁抱他，Lira知道他們的思念，於是經常跟二人視像通話，讓他們見到兒子，還可看著他一天一天的成長。

Zully出院後身體虛弱，但仍堅持與小兒子視像通話。(Getty Images)

已住了二十多日醫院的Zully終於可以出院，不過Zully及Marvin的檢測結果仍然呈陽性，故不能接觸小兒子。Lira亦決定繼續照顧男嬰，待二人正式康復才把他送回家。

Lira對照顧男嬰無微不至，充滿愛心。(Getty Images)

男嬰現在已有1 個月大，十分健康，已有7磅重，Lira期望男嬰可快些回家，一家四口早日團聚，健康快樂的生活下去。
 

撰文：招美寶

 

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