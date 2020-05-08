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【真拳實打】為演拳王戒吃米飯3個月　韓庚親身上陣拳拳到肉

娛樂 12:39 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 非常醫生 口罩供應

韓庚於新戲中演拳王。

由周顯揚監製執導，韓庚、鄔君梅等主演的寰亞電影《我們永不言棄》將於母親節（5月10日） 放映優先場，5月14日（星期四） 正式公映，男主角韓庚於這部集搏擊、催淚溫情於一身的電影中飾演剛出獄的過氣拳王。為演好拳王此角色，韓庚開拍前更需禁食米飯麵三個月，完全進入作戰狀態。

另外韓庚於戲中要應付連場拳擊場口，開拍前導演周顯揚已事先聲明拳擊場面全程「打真軍」，真拳實打沒有替身，可說拳拳到肉。

對於新作將於香港公映，韓庚也十分興奮，他說：「很高興，這部電影不論是主題還是電影的名字《我們永不言棄》，在當下來說都有很積極的意義，希望觀眾朋友們都可以像這部電影一樣，生命就像一場拳擊，我們要戰勝這場人生的比賽。」

《我們永不言棄》35歲韓庚演拳手進行地獄特訓　日操兩小時4個月練出運動員身形【有片】

《我們永不言棄》是一部勵志片。

《我們永不言棄》韓庚演西洋拳手地獄式受訓4個月　被打過千拳：挑戰自己極限

另外「黑仔」姜皓文今次飾演一個澳門有頭有臉人物，本著義字當頭，在拳王韓庚陷入低潮時挺身而出大力扶持，有十分亮眼演出。

黑仔知道電影選在母親節上映，也十分認同說：「呢部戲應該會好易打動觀眾的心，不過並非拳頭，是用親情、父女情及友情。」

只得廿歲的新晉演員李詩穎戲中飾演一位媽媽，對此她說：「自己也是第一次挑戰媽媽這角色，我也用了很大的努力。」

電影充滿催淚場口。

至於導演周顯揚表示拍攝這部電影的初心就是傳揚愛心，電影雖然有刺激的動作場面，但其實戲中拳王和患病女兒 (蔡書靈飾演) 的親情才是戲肉，觀眾看時都是一致流淚。

他說：「戲中女兒的演出，我在拍攝現場都睇到眼濕濕。我作為一個父親，好想藉住呢套勵志電影，表達到只要可以鼓勵到女兒，一個父親係任何事都願意去做。」


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撰文 : TOPick柴犬出動

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