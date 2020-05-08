【減肥大作戰】營養師推介6款低卡雪糕　食雀巢+Dreyer’s+ Movenpick雪糕雪條唔怕肥【附完整名單】

▲ 營養師推介6款低卡路里雪糕。

近幾日天氣炎熱，外出時總忍不住口想吃雪糕或喝手搖飲品，但又怕肥！「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）在Facebook列出幾款一份只有約100卡路里的雪糕及雪條，減肥中的朋友也可以過過口癮。

Dreyer’s Real Delight乳酪條系列

Dreyer’s乳酪條系列一向標榜低卡路里。Gloria認為新推出的熱情果口味，比起之前的士多啤梨味同埋藍莓味更好食，酸酸甜甜，又帶有乳酪的奶香味，一條只是89卡。

售價：單件裝 $15.9/ 四件裝 $52.9

▲ 芒果和熱情果味乳酪條為全新口味。（圖片來源：註冊營養師Gloria - Nutri Life Facebook）

雀巢鷹嘜煉奶​雪條

這款​雪條近日引起港人熱烈討論，全因「煉奶」是屬於香港經典的味道。不少人先入為主覺得煉奶一定很肥，Gloria就指出這一條煉奶只有84卡路里，但就有些減肥人士覺得味道太甜。

售價：$12

▲ 煉奶​雪條原來只有84卡路里！（圖片來源：註冊營養師Gloria - Nutri Life Facebook）

樂天雪見大福雪米糍

樂天的奶茶味及朱古力味雪米糍每份分別是83及77卡路里，有網民反映奶茶味較難買到。

售價：$20

▲ 奶茶味雪米糍較為特別。（圖片來源：註冊營養師Gloria - Nutri Life Facebook）

Movenpick熱情果芒果雪條

Gloria亦推薦只有114卡的熱情果芒果雪條，全因這款雪條奶香味重，而且成份天然，全無添加人造色素、防腐劑、增味劑及酸度調節劑等，小朋友也可以食！缺點是並不是到處都有得賣這款雪條，所以Gloria每次都會去超級市場買一盒4支裝回家。

售價：$36

▲ 這條雪條不但低卡，成份亦十分天然，全無添加人造色素。（圖片來源：註冊營養師Gloria - Nutri Life Facebook）

Movenpick士多啤梨雪糕

這杯100mL的士多啤梨雪糕只有120卡路里，而且成份天然，有果蓉在內。

售價：$34

▲ 這款Movenpick雪糕最吸引是有果蓉。（圖片來源：註冊營養師Gloria - Nutri Life Facebook）

Movenpick雲呢拿夢幻雪糕

雲呢拿味的雪糕就有128卡路里，而雪糕中的黑色一點點其實是真的雲呢拿籽，所以價錢也會較貴。

售價：$34

▲ 雲呢拿味雪糕亦加入真雲呢拿籽。（圖片來源：註冊營養師Gloria - Nutri Life Facebook）

以上產品售價按便利店價格為盡。

澳洲註冊營養師謝詠瑩，創辦Nutri Life營養顧問中心，曾推出《瘦身，也要補身‧60個低卡食譜》及《79個簡易護膚食譜》，與讀者分享飽住瘦的心得。

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責任編輯：徐穎彤