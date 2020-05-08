【新冠肺炎】健身室等處所重開　健身業界形容不幸中好消息料收入減半

▲ 健身室等七類處所今日於有條件下可重開。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，港府今(8日)起放寬限聚令等措施，當中美容院、戲院、健身中心和遊戲機中心等七類處所可於有條件下重開。健身業界形容是不幸中的好消息，惟指9成健身室及中心屬中小型規模，應就人流措施保留彈性；按摩業界則冀當局予有提供按摩服務的桑拿浴室重開，否則業界將無法負擔開支。

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亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠形容，健身業界能夠重開對是不幸中的好消息，又指5月至9月屬傳統健身業界的旺季，惟大部分中小型健身室都要將健身課程人數減少，收入亦會減半；擔心早前有新型肺炎的確診病人曾到健身室，增加市民對到健身室做運動的憂慮，影響生意額回復正常的速度。

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他稱，全港有過千間健身室及中心，9成屬中小型規模，認為限制人流措施應保留彈性，應按健身室大小規模，根據面積按比例限制人流，更能配合業界運作模式；業界亦樂意遵守政府的防疫要求，要求顧客使用健身器材後消毒清潔，而未必每個人都適應在做重訓練時戴口罩，提醒無教練陪同的顧客，要留意身體狀況。

按摩業總會會長周鎮宇接受電台訪問時亦稱，有提供按摩服務的桑拿浴室未能重開，希望當局可以讓桑拿浴室繼續提供按摩及淋浴服務；而桑拿浴室普遍佔地大，租金昂貴，若繼續停業根本無法負擔開支。

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責任編輯：陳正怡