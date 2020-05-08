【十八年後的終極告白】唐嘉麟入行11年挑戰演連環殺手　KT親解賴國明是否愛上阿Sam

▲ 唐嘉麟在《十八年後的終極告白》中演連環殺手。

TVB熱播劇集《十八年後的終極告白》圍繞喪屍被殺案，昨晚（5月7日）終查出18年前的兇手，是主角7子以外的第8人，就是由唐嘉麟飾演的保安賴國明。唐嘉麟在《十八年後的終極告白》因把Sam（譚俊彥飾）當作摯友，自18年前起便殺害所有對他不利的人，把真兇身份深藏不露。

劇中，賴國明是主角7子的中學同學，但由於生性懦弱怕事，缺乏朋友，故在一次得到Sam的幫助後，便對他產生特別的情意。當時，他恰巧碰見喪屍襲擊Sam，便在情急下動殺機，更掀起18年後多宗命案。

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▲ 唐嘉麟在劇中為譚俊彥連環殺人。（《十八年後的終極告白》截圖）

初做連環殺手

唐嘉麟接受TOPick訪問時憶起拍攝過程：「賴國明是一個功能性角色，性格很認真又很黑暗，由於他有精神病，故因感激當年Sam的幫忙，把他當作好友，並甘心為了保護他接連殺害所有人。」

他又解釋賴國明與Sam之間的關係：「劇本上其實沒有寫我是同性戀，但因為他是有精神病，所以在小時候一次Sam幫過他以後，便很喜歡Sam，可以無條件地幫助他。」

唐嘉麟形容角色的反差極大：「他在任保安時正經認真，但殺人時就把歪理當真理，這是我演過最有挑戰性的角色。今次拍攝每天開工都是殺人，雖然沒有受角色的負面情緒影響，但就非常緊張，幸好與譚俊彥眾人合作氣氛都很歡樂。」

▲ 唐嘉麟指是次拍攝每天開工都要殺人令他大為緊張。（湯炳強 攝）

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為藝術犧牲

唐嘉麟（KT）是香港的Rapper，自2009年起經Rap界歌手歐陽靖（Mc Jin）幫助下走進娛樂圈，為人熟知的作品有《Who is KT？》及VLT檸檬茶廣告。

KT回想入行11年的經歷：「由加入演藝圈的第一天便知道做Rapper很難，有時很多作品的商業味都會很重，有時又不知道會否有工開有收入，但我知道玩音樂是一種藝術，藝術是要犧牲，所以仍然想在有能力時做想做的事。」

▲ 唐嘉麟以Rapper身份投身演藝圈。（Instagram圖片）

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他又謂：「我一直以來最執著緊張的就是自己的作品，因為知道做得不好便再沒有機會，而做得好與不好的因素也取決於在行內的人際關係，所以做人一定要開心快樂，做搞笑的事，建立更多良好的關係。」

演戲的意外收獲

2012年，KT加入TVB，建立音樂以外的拍劇事業，演過角色以配角為主。去年，他在《愛‧回家之開心速遞》為組合「大四喜」寫Rap，意外憑一句「乜嘢叫做IG我地唔知」掀起全城熱話。

▲ 唐嘉麟去年在《開心速遞》為「大四喜」寫Rap歌。（Instagram圖片）

今次，KT在《十八年後的終極告白》亦演劇中重要的兇手，令他更感激演藝路上的意外收獲：「我的形象可能給人感覺是好玩得及似壞人，而我都自知不是小生樣，所以一直都會接拍所有工作，演甚麼角色沒有問題，既有錢又沒有被定型，而且我演過的角色都有發揮，更有如去年「大四喜」及今次的意外收穫，是一件很快樂的事。」

經營車房生意

不過，娛樂圈工作講運氣，收入不穩之事常有發生，故唐嘉麟除演藝工作外，亦在2年前起投資開設位於牛頭角及落馬洲的車房，從事汽車保養、維修及改裝工作，不少圈中人都是熟客。

▲ 唐嘉麟在牛頭角及落馬洲開設車房。（受訪者提供）

KT指出：「我自小受爸爸影響已很喜歡車及欣賞車的外觀，所以18歲時便考車牌買車，之後改裝車後更有幸登上展覽，更認識了現時的生意夥伴，最後決定合資開車房。」

同時兼顧演藝工作及做車房老闆，KT都對拍檔非常放心：「我對車的認識不及他，所以不會斤斤計較，而且我很隨便，有時拍劇又忙，故很多車房的事都交給他處理。」

▲ 唐嘉麟努力工作最想報答家人。（湯炳強 攝）

近日，KT開始接觸珠寶生意，與朋友合作推出珠寶品牌，希望發展更多工作路向。

他表示：「以前我不會儲蓄，搵幾多用幾多，但人越大責任越大，往後日子不知道會怎樣，金錢的壓力又大，我亦對它有執著，因為生活所有事都要用錢，所以最大的目標就是想養回家人。」

服裝：fairfaxUSA

飾物：J love jewellery

眼鏡：Hachill

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記者：陳家瑩