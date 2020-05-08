【疫境有愛】日本米芝蓮大廚發起Smile Food Project　號召同行製作免費愛心便當送醫護打氣

▲ 日本東京有米芝蓮法國餐廳大廚聯同其他熱心大廚發起Smile Food Project行動，向醫護提供免費便當，為他們打氣加油。

香港新冠肺炎疫情雖然暫時放緩，但日本疫情依然嚴峻，確診人數逾1.5萬人，死亡個案超過500宗，醫護人員承受龐大壓力。日本東京有位米芝蓮法國餐廳大廚，就聯同一班當地的熱心大廚發起「Smile Food Project」行動，向當地醫護提供免費便當，藉此為他們打氣加油。

▲ 便當賣相非常吸引，選用日本當地的時令食材，新鮮味美。（官網圖片）

Smile Food Project行動的發起人是東京澀谷米芝蓮1星餐廳Sincere的44歲主廚石井真介，當他知道有日本廚師在法國發起送便當予醫護人士後，就在日本發起同類型的活動，並在網上呼籲其他廚師加入，行家反應非常熱烈，包括擁有米芝蓮2星餐廳的株式会社CITABRIA。

他們籌備好後，就在4月13日首次向醫院送出100份便當。便當選用來自日本的時令蔬菜及食材，製作出如薄荷味炸春卷、野菜沙律、烤雞卷飯等等，以豐富營養為主。

▲ 米芝蓮1星法國餐廳Sincere的主廚44歲主廚石井真介（中）愛心爆棚，發起Smile Food Project為醫護打氣。（餐廳fb圖片）

負責製作便當之一的大廚Yuya Okuda就指，希望可以透過這次活動為醫護人員振奮士氣，就算只是一點點也好，希望他們能從中感受到廚師們製作菜式的熱情及力量，繼續加油。

▲ 除便當外，他們還有製作印上多謝字句的餅乾，為醫護人員加油。（官網圖片）

而收到120份便當的東京醫科牙科大學醫科部附屬醫院新冠肺炎應對部門主管就說非常感激Smile Food Project的心意，前線的氣力雖然殆盡，但吃過這餐後令鬥志再次燃燒，繼續努力工作。

▲ Smile Food Project每周可為2至3個醫療機構，送上200份便當。（官網圖片）

發起人石井真介就表示，很樂意為醫護製作便當，會繼續全心全意為這班拯救生命的最前綫繼續奮鬥。Smile Food Project每周會接受2至3個治療新冠肺炎的醫療機構申請，預計每次可製作200份便當。

▲ 位於東京澀谷的米芝蓮1星餐廳Sincere，自新冠肺炎爆發後就改為只做外送，包裝精美有心思。（餐廳fb圖片）

記者︰黃依情

