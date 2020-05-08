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【黑心口罩】直擊內地N95口罩廠工作實況　工人零防護裝備製作包裝口罩

健康 13:13 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

內地有Youtuber公開N95口罩廠工作實況。

新冠肺炎疫情令全球對口罩需求大增，內地有Youtuber近日公開一段影片，拍攝了口罩工廠內部工作情形。片段可見，大部分工作人員沒有身穿防塵衣，部分工人包裝口罩時又拉低口罩、沒有戴上手套。影片曝光後，引起網民對口罩工廠衞生的疑慮，有人更指不會再買內地生產的口罩。

【無品乘客】自私大媽巴士除鞋放腳上凳　拉低口罩開咪大聲播歌轟炸

內地YouTuber「廠妹&男閨蜜 ChinaMaid」近日上載一段影片，公開拍攝一間N95口罩生產工場的內部情形。影片起初拍下工廠門口，從走上樓梯到步入工場，沒有消毒設備。而工作人員大多沒有穿上防塵衣，部分人士沒有戴上手套，就徒手把口罩塞入包裝袋中。

工作人員大多沒有穿上防塵衣，部分人士沒有戴上手套，就把口罩塞入包裝袋中。（影片截圖）

在包裝口罩過程中，一班工人擠在一起工作，有人更把戴著的口罩拉下來。影片亦拍到，有負責車縫口罩的女工沒有穿防塵衣，直接徒手縫製口罩。

車縫口罩女工沒有穿防塵衣，直接徒手縫製口罩。（影片截圖）

而口罩成品就被放入膠箱或紙箱中，隨處堆放在工場一角。影片更拍到一名男子從紙箱中徒手拿起一堆口罩，語調輕鬆地說：「來口罩廠上班，這個口罩免費的，隨便拿，隨便拿點回去吧。」

一名男子從紙箱中徒手拿起一堆口罩。（影片截圖）

影片由播出至今已累計逾6萬瀏覽量，網民普遍劣評四起：「真是反面教材」、「好可憐的人完全無常識，醫藥用品在這種地方生產你會用嗎？」、「每個口罩都被摸了幾遍」有網民甚至表示不會再買內地生產口罩：「謝謝主持人，我決定，再也不買Made in China的口罩。」

相關影片如下：

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責任編輯：王俊賢

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