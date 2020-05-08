【復課在即】小學生停課多月重返校園要準備　前教師媽媽分享中英數常高效溫習心得

▲ 停課逾3個月，即將復課，小學家長如何協助孩子鞏固已學的知識？曾任小學老師的雅燕媽媽，就分享了她協助子女溫習的心得。

隨着政府宣布中小學將於5月27日起分階段復課，相信不少家長都會為子女重返校園作好各方面的準備。停課逾3個月，縱使仍會上視像課程及有不少功課，但小孩長期留家難免心散。小學家長如何協助孩子鞏固已學的知識？曾任小學老師的雅燕媽媽，就分享了她協助子女溫習的心得。

先要調整作息時間

雅燕媽媽大仔已讀中五，女兒將會升中。她曾任小學教師，現為出版顧問、育兒書及童書作者，也是親子閱讀推廣者。她覺得疫情停課3個多月，難得沒有測驗考試，對學生來說，多了珍貴的「me time」，應好好地玩和休息。

雖然如此，但復課在即，孩子始終要收拾「放長假」的心情。雅燕媽媽指出，首要做的事，當然是把作息時間調好，逐步改掉晚睡晚起習慣，重新建立了上學期間早睡早起的規律。家長也可趁復課前這一個月，逐少逐少的協助孩子鞏固已學的知識。溫習方面，雅燕媽媽有其心得。大前提是，她認為溫習過程可以是無痛的，有時甚至輕鬆好玩。

1.中文生詞口頭造句

中文默書總會有很多生詞，雅燕媽媽在溫習期間會順帶請孩子用生詞玩「口頭造句」，並請孩子錄音，方便她之後利用那些句子，化成供詞填充題練習，她說以此循序漸進方法，可加強孩子對該些生詞的印象。

而由於句子是孩子自己想出來的，所以練習得多，也能幫助他們作文。至於為何選擇口頭造句而非把造句寫出來？她指出︰「好處是較輕鬆，不會令他們覺得吃力而抗拒。」對於高小學生來說，背成語和諺語是重要的，她的方法是會把成語融入日常情境對話之中，幫助孩子明白如何運用成語。

▲ 英文生字難記，雅燕媽媽便想出在生字的響音字母下加哈哈笑符號，以幫助子女記憶。（程志遠攝）

2.英文時態動詞分組記

英文科，無論低小抑或高小，都離不開要學英文文法的動詞時態（tenses）。

雅燕媽媽指出，現在式（present tense）、過去式（past tense）、過去分詞（perfect tense）主要的動詞表，要愈早記熟愈好。不過，最初階段可讓孩子記着常用的那些，並且教他用顏色筆/符號分好，那些是只「+ed」，那些只轉一兩個字母，那些會有大變動，那些不變，以幫助他們記憶。

她建議按孩子的能力來把每5至9組字分成多個部分背記，讓他們學會按部就班來達成目標，既可減輕溫習的壓力，也讓他們學會有計劃地溫習。在分類的分析過程中，孩子會發現不同知識的規律，有助提升學習效能。

▲ 雅燕媽媽會把英文時態分開不同組別教子女，有時便加入符號幫助他們記憶。例子是take的過去分詞，用「1+」以提示taken是take加多1個字母。（程志遠攝）

3.要先研究數學例題

老師教完每一課題，會要求學生做幾題數交功課。她建議可以額外多做一些該課題的題目，以求更加熟練，若做錯了，就必須檢討為何答錯。

「方法是要找回課本中相關的例題來研究，圈出重點，看清楚計算步驟，特別是這段自學的時間，課本中的例題十分有幫助。最理想，當然是做練習之前先看了一遍例題。」她補充說︰「我常常和我的小朋友講，做到考試100分我當然高興，但若能做到『試後100分』，即代表他學習認真，是一個負責任的人。」

她又稱，數學科基本上是要求學生做得快而準，若果考試臨近，需要操數，在做作業裏的小總結時，可以一邊做一邊計時。

▲ 學生做數學練習要有成效，事前應先認真研究每一章的例題。（被訪者提供）

4.常識科要留意時事

雅燕媽媽說，學生溫常識科，許多時只着重溫每一課的總結，以及作業的題目，但學校出卷的老師往往會從課本中的一些圖文解說部分出題，所以學生溫習時也需要留意課文的細節。

▲ 雅燕媽媽指出，溫習常識科時，課本中許多細節內容也不應忽略。（被訪者提供）

時事題方面，國際大事件、政府政策、環保題目等，永遠熱門。她指出︰「如東京奧運會延期，一則新聞已有很多資訊，需要留意。家長可趁餘下的停課期多和子女談談時事新聞。」

▲ 雅燕媽媽其中一個身份是童書作者，其創作的「卡卡小學」系列將出第4冊。（程志遠攝）

故事滲入有趣學習方法

雅燕媽媽本身也是作家，她說希望鼓勵小朋友多閱讀，也有感現今學生上學感受到不少壓力，所以盼能藉創作輕鬆的小學生校園生活故事，為他們帶來歡笑。

▲ 在新書《齊做數學小天使》中，雅燕媽媽繼續在有趣的校園故事滲入學習元素，今次便教小朋友用十隻手指記乘數表的方法。（被訪者提供）

她創作的圖文書「卡卡小學」系列即將推出第4冊，名為《齊做數學小天使》，今回她便在有趣的校園故事滲入有關學習模式和學習方法的例子，如教小朋友用十隻手指記乘數表的方法。

記者：胡慧雯