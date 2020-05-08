【銅芯抗疫口罩】CuMask 生產商晶苑國際集團：按生產成本報價　每個口罩加工費少於一美元

▲ 晶苑國際集團指越南疫情較輕緩，物流通關暢順，故選擇在旗下當地工廠生產。（資料圖片）

政府可重用口罩CuMask的生產過程及專利等問題，近日引起爭議，其中協助生產的晶苑國際集團今日（8）就協助政府生產銅芯抗疫口罩的作出回應，指非從一般的商業角度作考量，只按生產成本作報價，每個口罩加工費報價為少於一美元。

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晶苑國際集團表示因應本港疫情愈趨嚴峻，全球口罩供應緊張的情況下，香港紡織及成衣研究中心於2月下旬向集團尋求協助解決生產技術問題，並透露香港政府有意向全民派發重用口罩，鑑於香港缺乏足夠的條件在短期內作大量生產，繼而要求集團提供生產協助，基於社會責任及此項目對香港的重要性，全力配合及支持。

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由於數量龐大，生產時間的迫切性，因其時越南疫情較輕緩，物流通關暢順，故選擇在集團旗下當地工廠生產。隨即調配原有訂單，預留大面積廠房、重整生產線、工序及技術人員編制，以配合此產品之獨特性。生產過程中遇上不可預見的困難，包括原料供應緊張，航運延誤阻滯，期間令生產出現多次中斷，需要調動上萬員工安排日夜輪班生產，務求達至政府要求的指標，於6星期內完成生產7百多萬個口罩，送達香港。

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集團指出作為立基香港半世紀的成衣生產商，由始至終本於回饋社會的信念，在危患時竭盡所能參與此生產計劃，非從一般的商業角度作考量，只按生產成本作報價，每個口罩加工費報價為少於一美元，在極短時間內承接此項大量生產任務，涉及的專業技術，人力資源，廠房配套等的要求極高，唯靠多年累積的能量，並㒰人上下一心的努力，始能不負所托。

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集團又指對於今天香港成為全球第一個城市向全民派發重用口罩，深感欣慰，同時澄清有關集團執行董事王志輝，身兼香港紡織及成衣硏發中心董事，會否涉及利益衝突等問題，解釋王志輝早於2月底中心的董事局會議上已申報利益，並交代正協助政府進行此項目，會議上並沒有參與對該項目的任何討論及決定。

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責任編輯：伍瑋瑋