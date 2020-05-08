【銅芯抗疫口罩】陳肇始稱CuMask口罩僅作一般用途　如到醫院仍應戴外科口罩

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會衞生事務委員會今早開會，討論新型肺炎的防疫措施。有議員關注政府派發的可重用口罩應如何消毒；亦有議員關注當局會否立法戴口罩。食衞局局長陳肇始解釋有關口罩非作醫學用途，又指現時逾9成港人都動戴口罩，看不到立例規定的需要。

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立法會醫學界議員陳沛然關注政府派發的可重用口罩，如果口罩黏附飛沫或者冠狀病毒，應如何消毒；又追問當局於相關會議給予甚麼醫學意見。實政圓桌議員田北辰亦提及部分國家強制規定民眾戴口罩，關注港府會否有同類要求。

食衞局局長陳肇始解釋，可重用口罩只屬一般用途，而非醫學用途，如要到醫院或醫療機構應用外科口罩或N95；衞生防護中心總監黃加慶亦指衞生署沒有參與重用口罩的相關工作。陳肇始亦稱，目前逾9成香港市民都自動戴口罩，看不到需要立例規定，亦會強烈勸喻市民這樣做。

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她提及近日新型肺炎確診個案逐步回落令人鼓舞，但不少國家的疫情仍嚴峻，港府要採取防控策略，包括嚴格入境管制，市民也不應鬆懈；又稱限聚令有所放寬，但業界仍要為大眾著想，遵守要求。

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責任編輯：陳正怡