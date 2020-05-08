【降魔的2.0】張彥博男扮女裝演至孝BB　嬌俏扮相被指似女版張敬軒【有片】

▲ 張彥博男扮女裝的造型引起網民注意。

TVB劇《降魔的2.0》內藏不少驚喜彩蛋，扮演至孝BB的張彥博穿著白色上衣配深藍色半截裙示人，獲觀眾大讚女人味十足！現實中的張彥博曾被指跟韓星宋智孝有幾分相似，網民更將張彥博與屢次男扮女裝的張敬軒相比，直指二人的女生扮相幾乎一模一樣。

張彥博客串演出《降魔的2.0》，其角色為一名電視台藝人，並因飾演至孝BB而男扮女裝，成為觀眾焦點。

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▲ 張彥博以至孝BB造型客串《降魔的2.0》。（TVB截圖）

▲ 張彥博指自己於《降魔的2.0》很妖。（張彥博IG圖片）

張彥博男扮女裝客串《降魔的2.0》

張彥博曾於社交平台分享花絮照，並謂：「豁出去了，抱歉…讓大家難受 #降魔的 2.0 真 · 妖～」

風獅爺（C君飾）誤認張彥博為其喜歡的女星宋至孝，因而以一陣怪風吹起張彥博的裙底，向觀眾大放笑彈。

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▲ 張彥博曾以白雪公主造型示人。（張彥博IG圖片）

▲ 張彥博曾化身成女人拍廣告。（張彥博IG圖片）

▲ 不少網民認為張彥博女人味十足。（張彥博IG圖片）

直到張彥博換回男裝離開電視城才被風獅爺發現小馬（馬國明飾）聯同啤啤（劉佩玥飾）及莉莉（譚嘉儀飾）欺騙他。

張彥博截的士時，小馬說了一句：「張彥博怎會坐的士，他坐白車的。」由於張彥博於《跳躍生命線》飾演的救護員雄姐深入民心，因而劇集也舖排了這個小彩蛋。

▲ 張彥博曾被指跟韓星宋智孝有幾分相似。（張彥博IG圖片）

▲ 網民將張彥博和張敬軒的女生扮相作比較。（張彥博IG圖片）

張彥博被指是女版張敬軒

現實中的張彥博也曾被指扮女人的貌相與韓星宋智孝有幾分相似，相信因此而於劇中扮演至孝BB。其實，張彥博過往曾扮過數次女人，其中一次於數年前扮演白雪公主的造型令人印象難忘，至今仍被網民記住。

有網民認為張彥博與張敬軒的女生扮相幾乎撞樣，將二人的女生造型作比較，更開玩笑稱根本就是同一人。

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