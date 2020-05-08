【母親節】童年成績差屢遭父母狠打怒剪長髮　設計師媽媽以藝術療癒心靈創傷終與雙親破冰

▲ 設計師媽媽創作童書培育孩子正能量，她童年時因成績欠佳而遭家暴，後來在藝術的沉澱中，創傷的心靈得到釋放，最終與雙親關係破冰。

身兼母親、網頁創作人、福音歌手等身份的設計師陳慧冰（Cherry），以設計「屬靈小勇士」角色，連續兩年獲「香港設計-授權支援計劃」（DLAB）選拔入圍，Cherry童年有家暴的不愉快經歷，加上成績落後，會考只有幾分，一度很自卑，最後憑着信仰和努力，邊工作邊完成設計及神學課程，最終建立個人設計品牌。

Cherry生於5口之家，上有兩位尖子組姐，她自細學業不濟，常受打罵，會考只有幾分，17歲工作，後來輾轉學設計、唱歌、彈琴，她謂感恩上帝帶領，能再發展兒時畫畫及唱歌興趣，實現到設計師夢想；並由原本不相信婚姻，最後步入婚姻，現養育一位小五的女兒Ida。

▲ Cherry丈夫Eric、女兒Ida支持她的工作，女兒手拿的芭菲原是她的小寵物。(陳靜儀攝)

2012年她讀完設計文憑，便開始孕育著起軍裝的小公主小王子角色，並於5年前推出漫畫，當中滲入聖經9種品格，深受家長歡迎。其角色設計艾艾公主和達達王子、喜樂的心等帶出正面信息，故在2019及2020連續兩年獲「香港設計-授權支援計劃」（DLAB）選拔入圍，能參與大型的香港國際授權展，讓外界認識本土原創作角色。

▲ 她感恩期間曾有水上樂園及主題餐廳要求授權用「芭菲」來作為場境角色。(受訪者提供)

Cherry謂「屬靈小勇士」以年幼囡囡Ida的樣子作藍本，先設計以艾艾公主和達達王子造型的手機防塵塞、八達通套和吊飾，目的是想帶出品格如同軍裝，是要隨身帶着提醒自己。之後在書展上應家長要求，才創作漫畫故事。

我沒有出版經驗，只好自己上網學習，因公主王子多指向公主病和王子病，我想用故事鼓勵當公主王子便要應擁有好品格，而品格是可以在生活中學習和實踐。

她笑謂，自囡囡出生後，每年都會畫一次她的樣子，有畫過BB、第一年的生日、第一年穿校服的造型，有一次嘗試讓Ida着起軍裝，發現很可愛，便萌生了第一個角色。而童書是用孩子易代入的角色及用冒險故事橋段，希望大人小朋友都可以領會。當中Ida會擔任她的顧問和校對，讓她掌握小朋友會用甚麼語氣對話，令故事更貼近孩子角度。

她舉例說，其中一項品格是「仁愛」，故事中的艾艾公主為了陪伴生病的同學，犧牲了上體育堂。第4集談到忍耐主題，正好配合疫情而寫。

▲ 囡囡Ida便是設計師媽媽筆下角色的藍本。(受訪者提供)

童年受家暴

她強調希望在角色中滲入自己想法，也特別關注小朋友的心靈需要，只因她自己曾有不愉快的童年，之後要用10年時間沉澱和恢復。

Cherry坦言其童年很不快樂，因父母關係長期繃緊，她和兩個家姐自幼在家暴中成長，加上她成績特別差，壓力特別大，令她感到自己只是籮底橙，往後大大影響到她的人生觀。

她回想媽咪會用衣架、藤條打，媽咪打得密、爸爸則打法更狠。爸爸曾因她英文不合格，拿菜刀斬斷她的書本，也曾剪掉她的長頭髮，怕她因打理長髮影響學業。

那次真的很傷心，因長期自尊感受損，我中一便拍拖，不斷換畫，並以駕馭男友去想獲關注和愛。那時很公主病，早戀其實是彌補內心缺乏，之後我也害怕婚姻，感到自己是不會幸福。

▲ 故事是介紹聖經9種品格中的仁愛、喜樂、和平，用公主王子的冒險故事，分享怎樣在生活中學習。(陳靜儀攝)

10年時間走出陰霾

Cherry表示，最大轉折點是中五後開始上教會，進修積極心理學、兒童心理等，慢慢認識自己，經過10年在唱歌和藝術中沉澱，她謂工作期間，學習唱歌，並不斷去商場、學校表演，由極怕上台面對群眾，慢慢打開心扉，近10年才由童年陰影中走出來，現在已跟父母破冰。

我只讀了兩年設計，也並不感到自己叻；工作後才心懷設計夢，感恩不斷有人欣賞，讀設計時功課竟然常拿第一。 那時我愛畫貓，創作了不同的貓，有人看到我的貓，會問我是否這款牌子又出新公仔……當時感到自己讀書不好，也有其他天份，並萌生想擁有自己的設計品牌。

現常以福音歌手身份入校向學生獻唱《You Raise Me Up》，鼓勵同學要相信自己。因入選授權支援計劃，她用角色滲入正向心理學，製作了9個增強幸福感的策略，為大家打氣。

雖然疫情下，她謂一切工作停擺，感到有點氣餒，不過最近有大學因欣賞其設計，打算洽商用其公主王子公仔形象創作小學正向教育教材，讓老師用來教學，又令她重新注入強心針。最後她謂能圓夢，兼顧家庭和興趣，最感謝先生Eric的支持。

記者：胡麗珊