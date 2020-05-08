郭榮鏗裁定內會下午首議程選主席　建制派質疑裁決越權無效

▲ 公民黨議員郭榮鏗上午會後見記者，表示下午內會不希望任何人會受傷，亦希望保安克制。（陳國峰攝）

立法會內務委員會今日上午召開會議，繼續由內會副主席、公民黨議員郭榮鏗主持選舉正、副主席的議程，不過會議結束時仍未選出正副主席；郭榮鏗裁定下午會議第一項議程應處理選主席問題。

公民黨議員陳淑莊提出規程問題，關注會議能否有充份時間討論是次內會困局引起的不同相關法律意見，認為直接與選舉有關，亦與目前郭榮鏗主持的會議有關；又認為下午內會應用時間選主席，而非處理其他事項。

民建聯議員陳克勤就認為，郭榮鏗只是處理選舉主席的議程，認為他討論涉及下午法律意見的規程問題屬越權，要求盡快進入選舉主席議程；又稱議員可於下午的內會會議闡述相關意見，不宜現在討論。

建制派召集人廖長江表示，郭榮鏗裁決是無用、無效、無理及越權，指出郭榮鏗並無權決定內會議程，根據議事規則，決定議程的權力在內會主席手中；而建制派並非認為不能討論法侓意見，但應留在下午的內會會議討論，而非在今早處理選舉主席的時候提出。

郭榮鏗於會後表示，根據傳統於內會未選出主席前，會議首項事務是選舉主席，自己亦已作出裁決，認為自己是有權主持下午的會議，會議亦應按議事規則進行；如有人違反他所作裁決，甚至到法庭挑戰裁決，自己亦會繼續按裁決做事，並將法律理據舖陳，又指不希望任何人會受傷，亦希望保安克制。

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責任編輯：陳正怡