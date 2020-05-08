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【新冠肺炎】本港今日無新增個案　屬連續第19日無本地感染病例

社會 14:05 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

本港今日未有確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（8日）亦沒有新增個案，衞生防護中心及醫管局今日下午不會召開記者會。計及今日，本港已連續19日沒有本地感染個案，本港至今累計有1,044宗確診個案，另有1宗疑似病例。

【銅芯抗疫口罩CuMask】拆解甚麼場合適合戴CuMask　何栢良評CuMask檢測成果

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

衞生防護中心提醒市民要注意社交距離。（林宇翔攝）

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

【新冠肺炎】港大揭新冠病毒繁殖快過沙士百倍　捽眼後病毒可於眼結膜繁殖致中招

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記者：陳正怡

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