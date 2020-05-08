【為母則強】撞破丈夫與奶奶亂倫　患病母親堅決離婚救女兒逃出魔掌

每個看似普通的人都有屬於自己的故事。日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）訪問了一位夜歸的美女莉亞，莉亞在節目中說出她和外籍母親相依為命的故事。

東京電視台的綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）會在深夜時到關門的地鐵站外，尋找錯過末班車的路人，並以支付回家的的士車費為交換條件，要求跟對方回家，讓他們介紹家裡的擺飾，並和觀眾分享他們的人生故事。這次的主角莉亞7歲時父母離婚，原因是她的父親與婆婆亂倫。莉亞的外籍母親是菲律賓和西班牙的混血兒，她為保護女兒，主動提出和丈夫離婚。

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莉亞的母親年輕時為和日本人結婚離鄉別井來到日本，所以離婚後沒有工作，也沒地方住。當時她身體狀況也不好，因曾腎臟衰竭做手術，需要洗腎。但即使情況十分惡劣，莉亞的母親依然堅持母兼父職，努力工作，獨自把莉亞在異國養大。

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莉亞說，她17歲時，父親在Facebook上加她好友，然後聊天，甚至見面。後來母親患病，需要做手術，父親曾出手相助，但後來又失去聯絡。莉亞上一次與父親聯絡已經是上年的事。當時媽媽因壓力太大嘗試自殺，莉亞向父親傾訴心事，都未有回覆，這令莉亞十分失望，對父親徹底失去信任。莉亞說：

我覺得他是不可原諒的，到目前為止，我的人生一直因為沒有父親而十分痛苦。雖然我的媽媽很普通，但她是外國人，我從小就必須幫媽媽，她看不懂日文，所以很多事都必須由我來做。

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莉亞指，她和母親的感情十分好。雖然也會吵架，但仍很愛對方，她甚至每次交到男朋友都會向母親報告。

媽媽對我來說十分重要，我只能信任她，她的存在超越金錢和任何寶物。

莉亞說，母親已經10年沒有回去自己的國家，莉亞從高中就開始存錢，希望能快點帶母親回自己的家鄉。

責任編輯︰王俊賢