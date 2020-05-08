【齊心抗疫】香港社區基金向公院派母親節曲奇　50年製餅師傅親落場為醫護加油

▲ 「曲奇童話」今向威院醫護派發曲奇。（陳梓蔚攝）

母親節將近，有組織向16間公立醫院的員工派發母親節曲奇，希望疫情下為醫護人員打氣。有負責製作曲奇的師傅稱，疫情下多得醫護們的努力，才能將感染人數壓到最底，期望略盡綿力，為醫護打氣。

「曲奇童話」是今次活動負責製作曲奇的10間餅店之一，老闆金子全是50年經驗的老師傅，今次他除幫忙製作500盒曲奇外，更親自到現場派曲奇。

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金子全指，因為醫護的努力，才能將新冠肺炎的感染人數減到最低，自己希望向醫護人員表達謝意，所以參加是次計劃。他又指，想向醫護說句「加油」，「未來香港有咩事，我都會出一分力」。

▲ （曾秋文攝）

▲ 「曲奇童話」老闆金子全（右二）。（陳梓蔚攝）

活動主辦單位香港社區基金指，今次母親節送暖行動，會在16間公立醫院和醫管局總部派發曲奇，希望為醫護打氣並帶來正能量。

醫護助理丘小姐今次成功領到曲奇，她表示平時工作量多，壓力大，今次收到曲奇感到開心鼓舞。

▲ （曾秋文攝）

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記者：陳梓蔚

