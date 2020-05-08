【齊心抗疫】向醫管局捐100萬個外科口罩　林青霞親自撰文：醫護人員奮戰在第一線精神感人

▲ 息影多年的林青霞，今次也為疫症出一分力。

本港新冠肺炎疫情放緩，不過公立醫院醫護人員守在疫情最前線已逾百日，抗疫物資緊張的情況下，社會各界也向醫護人員提供抗疫物資，當中包括息影多年的影視紅星林青霞。

林青霞手寫撰文，指新型冠狀病毒在全球爆發，香港亦遭受嚴重衝擊，17年前沙士襲港，17年後香港醫護人員再次面對新病毒的挑戰，她形容照顧患者是一項艱鉅而高風險的工作，具有高尚情操、悲憫胸懷的香港醫護人員臨難不懼，奮戰在第一線，守護市民的生命和健康，精神感人。

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林青霞文中又指抗疫100天後，香港成功控制疫情，令人欣慰，但抗疫是一場長期的行動，她寄望這批口罩能持續為醫護人員提供保護，也向他們致敬及表達感謝，並衷心祝禱全港市民和醫護人員安康。

▲ 林青霞向醫管局捐膾口罩及維他命C等物資。（雷兆輝醫生提供）

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林青霞自２月起即積極尋找方法支持醫管局醫護人員，3月4日捐贈了1萬筒維他命C，3月中旬再於內地訂購100萬個符合醫管局質量標準的外科手術口罩，4月底通過內地海關的嚴格檢驗後運抵香港，5月6日由醫管局前顧問醫生雷兆輝醫生作為代表，向醫管局送贈口罩，由醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞接收。

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責任編輯：伍瑋瑋