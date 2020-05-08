【母親節】黃建東上《流行都市》為媽媽下廚　母子起衝突全因對「食物」的執著

▲ 黃建東母子每次起衝突全因「食物」。

臨近母親節，黃建東（Derek）與媽媽黃葉慧茵 (Diane) 獲邀到節目《流行都市》擔任特輯嘉賓，黃建東（Derek）更親自下廚給媽媽品嚐，媽媽黃葉慧茵 (Diane) 吃後讚不絕口。

▲ 黃建東與媽媽黃葉慧茵 (Diane) 到節目《流行都市》任嘉賓。（黃建東提供）

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美國升學訓練廚藝

今日（5月8日）黃建東在《流行都市》親自下廚孝敬媽媽Diane，黃建東在節目示範蕃茄炒蛋和麻油雞酒。每次Diane的蕃茄炒蛋一出，「食物焚化爐」黃建東一定可以吃到一粒米也不剩，蕃茄炒蛋更是黃建東人生第一個學會煮的餸。

▲ 黃建東親自下廚。（黃建東提供）

後來到美國升學，冬天冰天雪地的感覺激發黃建東的鄉愁，於是同學仔煮了麻油雞酒慰藉黃建東，所以蕃茄炒蛋和麻油雞酒對黃建東意義重大，Diane對兒子的廚藝表示讚歎，形容黃建東「廚藝有番咁上下」。

其後黃建東透露自己下廚的習慣：「其實平時在家下廚我都會趕屋企人出廚房，因為烹飪感覺好像創作一樣，不喜歡有人望著個過程，只想煮完後捧出去給大家品嚐，他們吃完會好有滿足感。」

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Diane反擊黃建東

在節目當中，黃建東大爆一年母親節，他請媽媽吃頓豐盛的母親節大餐，之後二人溫馨逛街，Diane情不自禁拖實兒子，令黃建東忍不住開她玩笑，笑指Diane像葉德嫻飾演的桃姐，沒想到Diane立即反唇相譏：「你就想，你邊忽似劉德華？」，令黃建東無言以對。

▲ 繼經典「阿婦」後，Diane又一新花名。（《桃姐》劇照）

早前黃建東接受TOPick訪問時，曾憶述Diane最令自己生氣的一次，全因為Diane不給自己吃飯，令他覺得相當委屈。Diane亦不甘示弱，表示最嬲黃建東把自己最愛吃的青蘋果全丟，對黃建東母子來說，食物的怨念何其大。

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