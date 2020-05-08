【酒店自助餐】疫情下酒店變陣推任點任食剔紙放題　推介$148起一家大細抵食自助餐

▲ 疫情下，有酒店改以任點任食剔紙放題式的自助餐，讓食客食得更安心。

本港新冠肺炎疫情緩和，放寬限聚令，食肆每枱人數上限亦加至8人。臨近母親節，不少人想趁機外出慶祝，食自助餐一直都是熱門節目。然而，大家不要對疫情鬆懈，宜選擇一些改以任點任食剔紙放題式的自助餐，更衞生就食得安心。TOPick找了3間CP值高的酒店放題式自助餐！其中一間6歲以下小童更是免費。

凱悅咖啡廳6歲以下童免費

疫情下，位於尖沙咀的凱悅酒店咖啡廳的自助餐變為剔紙任食模式，大人$318起可以食到多款豐富菜式，而6歲以下小童更是免費，每位大人可以帶同一位6歲以下小朋友享免費優惠。

▲ 咖啡廳近期仍然是點餐形式食自助餐。（圖片︰尖沙咀凱悅酒店）

午膳及晚膳時段設有即時烹調任食，可任食多款冰鎮海鮮開胃冷盤、天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等。前菜有巴馬火腿配蜜瓜、香草乾果焗軟芝士、香煎鵝肝燴杏甫，主菜款式有燒美國西冷牛扒配黑椒汁、檸檬香草燒雞等，不少得燉湯及甜品任食。食客可以在菜單點選，讓待應捧餐前來。

此外，每位食客可叫一客海鮮刺身及壽司拼盤。晚市時段的食客額外有一隻美國波士頓龍蝦，可自選白灼配雞尾酒醬及檸檬、蒜蓉牛油檸檬扒、中式薑蔥海鮮湯鑊炒、法式芝士焗龍蝦4款烹調方法之一。

▲ 每位食客於晚市時段額外享有一隻美國波士頓龍蝦。（圖片︰尖沙咀凱悅酒店）

溫馨提示大家，食客若要離座，如到甜品櫃找甜品師傅取甜點，必須戴上口罩。

咖啡廳

午餐時間︰12:00pm至2:30pm

價錢︰成人$318、6至12歲小童$159（星期一至五）；成人$388、 6至12歲小童$194（星期六、日及公眾假期）另加一

晚餐時間︰6:00pm至10:00pm（星期一至五）、6:30pm至10:00pm（星期六、日、公眾假期前夕及公眾假期）

價錢︰成人$638、6至12歲小童$319（星期一至四）；成人$698、6至12歲小童$349（星期五至日、公眾假期前夕及公眾假期）另加一

地址︰尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

查詢︰3721 7700

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如心南灣海景酒店LIS Café抵食之選

位於黃竹坑香港首間地質公園酒店的如心南灣海景酒店，LIS Café平日有任點任食早午餐，每人$148起，可任食沙律吧、前菜、甜品等，而$198可加選主菜。招牌美食有海南雞飯、法式燒乳豬、法式海龍皇湯和木糠布甸，亦有多款素食、清真及不含麵筋的食品，以及可持續海鮮食品。

一家大細想假日食好些，可考慮「泰」滋味任點任食假日早午餐，菜式包括鮮蝦柚子沙律、泰式蝦餅、泰式椰汁雞湯、泰式燒豬頸肉、黃咖喱軟殼蟹、椰汁芒果糯米飯、泰式奶茶及凍青檸檸檬特飲。

▲ 海南雞飯是招牌菜式之一。（圖片︰如心南灣海景酒店）

LIS Café

任點任食假日早午餐時間︰11:30am至3:30pm（限星期六、日及公眾假期）

價錢︰成人$288、 3至11歲小童及65歲以上長者$188 （另加一）

地址︰香港仔黃竹坑道55號如心南灣海景酒店Podium Level 3

查詢︰3968 8833

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北角城市花園酒店Buffet CP值高

北角城市花園酒店的綠茵閣由即日至6月30日前推出「吃喝無限點」環球美饌午餐和晚餐，菜式有紐西蘭青口、海蝦、翡翠螺等多款海鮮、泰式燒豬頸肉沙律、香草燒肉眼、各款新鮮刺身及壽司、星洲香辣炒大蝦、Mövenpick雪糕及各式甜品等，而晚餐的菜式更豐富，加多琵琶蝦、北京片皮鴨、香草羊架、蒸海鮮及酥炸廣島生蠔等。

▲ 任點任食自助餐食物款式多。（圖片︰北角城市花園酒店）

綠茵閣

「吃喝無限點」環球美饌午餐時間︰12:00pm至3:00pm期間90分鐘（限星期日及公眾假期）

價錢︰成人$250、3至11歲小童$160（另加一）

「吃喝無限點」環球美饌晚餐時間︰6:00pm至9:30pm期間120分鐘（限星期六、日及公眾假期）

價錢︰成人$388、3至11歲小童$288（另加一）

地址︰北角城市花園道9號1樓

查詢︰2806 4922

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記者︰顏紫燕