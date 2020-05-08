【疫境求生】新蒲崗英記麵食疫市生意大跌7成　老闆娘撐住麵店日做14個鐘【有片】

疫情下百業蕭條，不少食肆捱不住生意銳減及租金壓力，紛紛離場結業。新蒲崗這間「英記美點小食」，2016上過米芝蓮港澳街頭小食榜，名物的六十年代撈麵和巷仔雲吞麵俘虜不少名人的心，但其老闆娘張球仙（Sindy）在疫情下，也大嘆生意跌剩三分一，但為店內住劏房的姐姐，她也豪情地表示︰「幾辛苦都要頂住。」想知她的故事，不如去片聽她講講︰

▲ 英記美點小食的老闆娘Sindy(右二)，與一眾女工姊妹同心，其利斷金。(攝影︰黃建輝)

英記的出品貨真價實，招牌六十年代撈麵，指的就是豬油和豉油拌勻的鹼水麵，雲吞則是傳統細細粒的鳳尾雲吞，配以大地魚、蝦乾、羅漢果和甘草等熬煮3小時的湯底，味道清甜，其傳統真滋味，就是藝人如森美小儀、陳豪、衛詩雅，以至食神韜韜、醫生鍾尚志等等也是坐上客。念的是於今難覓，童年一舀豬油的那份甘香溫情。

▲ 一碗六十年代撈麵，是豬油和豉油拌勻的鹼水麵，極為香滑爽口，一碗才32元，配後面的醃漬酸蘿蔔更佳。(攝影︰黃建輝)

▲ 除了雲吞，水餃也是這裏的名物，水餃撈麵一碗38元。(攝影︰黃建輝)

Sindy個性健談樂觀，在店內不時與街坊攀談，但講到這次疫情，也不禁眉頭一皺疫情。

過年本來正常時間開工，後來看到疫情蔓延，故押後開市，故2月份營業時間很短。到3月份開始還好，有三分一多到一半的生意額。但到4月份，直情得返三分一生意，晚上的新蒲崗儼如死城。

▲ Sindy說自禁聚令第二輪實施以來，生意跌剩三分一，但她說也會盡撐下去。(攝影︰黃建輝)

就是過去的五一長假周末，Sindy說也是生意慘淡。現在的情況較人焦慮，Sindy表示︰

究竟是繼續下去，還是不做？視乎業主了，因他減了2月至4月的租金，但之後的租金還未講，如果不減租直情做不下去。

▲ 2016年曾入選米芝蓮港澳街頭小食榜，實至名歸。(攝影︰黃建輝)

令Sindy堅持的，除了一手瀕臨失傳的豬油撈麵，還有她的幾個伙計。走入英記，會發現店是「全女班」，就算疫情下Sindy也沒打算栽員，因為她們也有自己的難處。

「其中一個姐姐，一家4口住租金$6,300的劏房，父子做地盤，個女賣化妝品，疫情下都放無薪假，一個月返10、12日工，你說如果失業，她甚麼辨？」說時Sindy還眼泛淚光。

▲ 眾多明星也愛光顧英記麵食，小儀、衛詩雅、食神韜韜也是坐上客。(攝影︰黃建輝)

80年代從內地嫁到香港的Sindy，落地生根後以行動表現出港式拼搏精神。她原本只是師奶一名，惟環境所逼，惟有向18歲已學滿師、並曾擁有自家麵檔的老公學煮地道麵食來撐起頭家。

今天，Sindy的丈夫因身體欠佳，也少理英記事務，婦女扛起一頭家，Sindy一天也得要返約14小時工，箇中辛酸只留給自己。

▲ Sindy在店一天返約14小時，凡事也親力親為。(攝影︰黃建輝)

「他是300多磅肥佬，腳之前還爆血管，早上只返舖一陣。我每天12點回舖頭，至凌晨1點，之後清潔、準備明天的食材，最快都要3點3離開，有時還要5點才走，回家休息。」

▲ 英記的牛腩，炆得極為入味，牛筋腩麵一碗38元。(攝影︰黃建輝)

之前Sindy的手還有點毛病，做過手術，她的醫生食客都叫她多休息，但Sindy向來親力親為，為包雲呑一切又得擱下。

讓Sindy撐住的，還有一眾熟街坊的支持，譬如疫情開始，有食客異話不說為店送來10盒日本購來的口罩，不少居美加的華人客，上機前也訂定英記的麵和雲吞回鄉慢用。

記者跟Sindy在店外的花園聊天，突然有街坊打趣亂入，問︰「幾時有東坡肉食呀？」Sindy接著跟我說︰「店當然無得賣，只是有時自己煮開，跟街坊分甘同味而已，黃薑雞也有不錯的口碑。」

也許除了一碗久違的豬油撈麵，那份舊區獨有的鄰社情味，才是最溫暖人心。

撰文︰馮柏偉