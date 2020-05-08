【新冠肺炎】姚思榮：港澳等周邊地區疫情緩和　倡港府研有限度互相開放旅遊

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，海洋公園今指審慎釐定重開時間表。旅遊界立法會議員姚思榮認為，政府應該提出香港開放各景點安排的統一標準；又指港澳兩地多日來都無本地確診個案，深圳及珠海等周邊地區疫情亦相對放緩，港府是時候研究「旅遊氣泡」的建議，有限度互相開放旅遊。

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旅遊界立法會議員姚思榮今表示，明白海洋公園現時難以訂立確實的開放時間，但認同要帶出已作好準備的訊息，期望迪士尼樂園亦盡快推出相應措施，政府應該提出香港開放各景點安排的統一標準。

他又提到，香港以服務業為主，若沒有商業或旅遊活動，政府補貼都只屬杯水車薪，亦明白若太急，社會可能擔心出現新一波疫情；認為香港及澳門多日來都沒有本地確診個案，應該可放寬部分限制安排，亦歡迎有意見指港澳及深圳可探討建立「旅遊氣泡」，即疫情相對緩和的地方組成「氣泡」互相開放旅遊。

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食衞局局長陳肇始則稱，特首已多次說明需視乎公共衞生風險，政府會整體檢視，包括經濟發展和市民的承受力，目前逐步放寬的社交距離措施，須「張馳有道」；又提到本港昨日仍有輸入個案，要截斷傳播鏈，亦會積極與內地在聯防聯控的基礎上，討論檢疫測試安排。

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責任編輯：陳正怡