李繩宗透露海洋公園現有儲備「捱唔到9月」　 減薪無薪假安排5月續實施

▲ 海洋公園行政總裁李繩宗透露，公園現有儲備或未能捱過今年9月。（梁偉榮攝）

海洋公園連續4年出現虧蝕，設施老化，早前向政府找尋求注資106.4億元一次過資助「救亡」，因新冠肺炎疫情閉園逾3個月。公園承認，閉園嚴重影響園區收入，造成很大損失，透露現有儲備或未能「捱過」9月，正與政府磋商合適方案。

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海洋公園今日（8日）公布籌備重開安排，行政總裁李繩宗表示，公園關閉期間，流失逾100萬客量，嚴重影響公園收入，加上多項營銷活動未能進行，公園損失大，但仍需就防疫措施、設施維修及動物管理客支出，坦言現有儲備或令公園營運捱不過今年9月。

他說，公園除了採取管理層減薪及員工放無薪假等措施開源節流外，有關安排5月續實施，亦已向港府申請首輪防疫抗疫基金與餐飲業的資助，涉款逾百萬元，亦擬申請次輪防疫抗疫基金基金下的「保就業」計劃。

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李繩宗續言，公園已積極與政府及持份者溝通，磋商一個合適方案，政府將會適時公布，而政府亦清楚知道公園現時營運狀況，期望可與政府盡快達成共識。

此外，海洋公園將在重開後，限制每日入場人次，遊客亦須預先網上登記，入場前量體温並戴口罩，部分機動遊戲和設施客量將減少一半或以上等。

被問及公園確實重開之期及有沒有信心可於暑假前重開，海洋公園行政總裁李繩宗指，暫時仍未能決定何時重開，公園作為社區一份子，要參與控制疫情發展，亦要考慮訪客、員工及動物安全，以及與政府相關部門溝通，有關決定必須小心謹慎考慮。

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他稱，如本港疫情受控，政府又認為情況許可下，公園可在有關公布後兩星期內重開，屆時公園計劃全面重開，首日會選於平日，但部分遊樂設施有機會作出開放調整。

李繩宗指，公園最高可容納3.6萬人，重開後限制每日入場人次減半、即不多於1.8萬人，料開園初期入場人次不會超過1.8萬，公園會視乎情況及需求控制入場人次。

將於6月底退休的李繩宗又言，自己會如期離任，希望公園可在自己任期完結前重開，公園會適時公布接任人選。

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記者：陳曉瑩