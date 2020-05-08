【罕見海龜】西貢現未成年梭皮龜屍體　研究人員：全球體型最大屬易危物種

▲ 西貢現罕見梭皮龜屍體。

西貢海域近日發現罕見的巨型海龜屍體，研究人員估計是未成年的梭皮龜，梭皮龜屬「易危物種」，牠們的背甲與其他海龜有明顯分別，而且成年可長達3米。

香港城市大學傳染病及公共衞生學系及海洋污染國家重點實驗室旗下的研究組織－海洋動物影像解剖研究組在facebook專頁發帖，上周六（2日）漁護署接獲報告，有人在西貢水域發現死亡的海龜，到場後發現是香港相當罕見的棱皮龜(Leatherback sea turtle)，又名革龜。

佢係現存7種海龜中體型最大嘅海龜，成年可長達3米。棱皮龜過往係香港非常少見，佢地背甲非常特別，同其他海龜有明顯分別。

▲ 梭皮龜的體積巨型。（facebook圖片）

未成年棱皮龜

棱皮龜的甲殼是由一層革質狀的皮膚組成，比較柔軟及有7條明顯脊狀的紋路，成千上萬細小的骨板可令其甲殼更堅固，令牠們可於深至1000米的海域活動，適應潛入深海時所造成的壓力。

▲ 研究人員為海龜屍體進行影像解剖。（facebook圖片）

研究人員為其進行影像解剖及傳統解剖，藉此了解這種在香港罕見的品種。研究人員指出，這次發現的棱皮龜屍體已經腐爛，難以確定性別，但從體長可推斷牠尚未成年，因成年的棱皮龜背甲弧長會超過130厘米，青春期則長約97厘米，而這次發現的屍體只有88厘米。

雖然是未成年，但梭皮龜巨大沉重，需要合4人之力才能把牠搬到岸上。根據漁護署紀錄，過去20年，只錄得2宗棱皮龜屍體發現個案，而上一次發現是2018年。

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責任編輯：熊詠思