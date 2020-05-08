【阿嬌離婚】鍾欣潼被指已離婚　與賴弘國3月簽紙結束15個月婚姻

▲ 傳阿嬌已簽紙離婚！

阿嬌鍾欣潼驚爆離婚！2018年與「醫界王陽明」、台灣醫生賴弘國結婚的阿嬌，今日被爆出二人早於今年3月1日簽紙離婚。據悉離婚由女方提出，更指舉行美國婚禮後阿嬌已經後悔結婚。短短15個月婚姻於今年3月結束。

阿嬌於2017年10月承認與賴弘國的戀情，公開戀情後不足三個月，於2018年1月31日，阿嬌在其社交網站公佈二人結婚的消息，指自己在對的時間遇到對的人。

▲ 去年12月賴弘國診所開張時，阿嬌以老闆娘身份現身撐場。（微博圖片）

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於2018年5月，在阿嬌完成美加演唱會後，與賴弘國在美國拍攝婚照並舉行婚禮，好友容祖兒、蔡卓妍、鄭希怡及經理人霍汶希以及一對新人的家屬均有現身。同年12月，阿嬌與賴弘國在香港補辦註冊儀式和婚宴，廣邀圈中好友出席。

▲ 3月14日白色情人節，賴弘國最後一次貼出二人合照。（instagram圖片）

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阿嬌與賴弘國去年現身內地節目《花花萬物》時提及過交往及決定結婚的過程，期間提到是由阿嬌主動提出結婚，言談間又感到夫妻之間默契欠逢，價值觀和收入亦相差甚遠，賴弘國自爆為了結婚還差點破產。

▲ 二人拍拖數月便決定要結婚。（instagram圖片）

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今日爆出二人離婚消息，台灣媒體向賴弘國求證，他承認與阿婚於今年3月1日已辦妥離婚手續。賴弘國直指阿嬌不愛他，亦坦言二人在2018年5月，舉行完美國婚禮後，阿嬌已有離婚的念頭，但因為已經簽約參演真人騷，他們也只好繼續這段有名無實的婚姻。

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▲ 賴弘國於今早有更新微博，宣傳他的醫美診所。（微博圖片）

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離婚一事早已有跡可尋，數月前已經見夫妻二人未有再戴婚戒。在去年二月當時又曾爆出賴弘國趁阿嬌出差時約會性感網紅，指他婚後亦未有收歛，繼續拈花惹草。

▲ 去年五月於美國辦完婚禮後，阿嬌已經後悔結婚。（instagram圖片）

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阿嬌的經理人公司剛剛代其發表回應，承認雙方已經簽了分居協議：「希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很專重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」