【內會混亂】至少6名泛民被李慧琼下令抬走　民主黨尹兆堅倒地不適需送院

▲ 李慧琼由保安護送上主席台。（ 陳國峰攝）

(15:25更新)立法會內務委員會在混亂下召開，主持會議的民建聯李慧琼下令，將最少6名民主派議員逐出會議室。會議原定下午2時30分召開，但會議開始45分鐘仍不能進行，泛民及建制一度衝突，李慧琼警告，多名民主派議員阻礙會議進行，其中朱凱廸、陳志全、尹兆堅、許智峯、楊岳橋和譚文豪被立法會保安抬離會議室，當中尹兆堅在推撞期間不適，坐在階級上休息，需由公民黨郭家麒及專業議政李國麟照料。

民主黨尹兆堅被抬期間，疑腳部受傷倒地。李慧琼宣布會議暫停5分鐘。救護員隨即進入會議室，將尹兆堅抬上擔架帶離會議室，料將送院治療。

公民黨楊岳橋及譚民豪亦同樣被逐，楊岳橋批評立法會秘書處，如同李慧琼的親兵，行為超越秘書處中立的角色，而李慧琼又漠視民主派指出，其利益衝突問題，直言李慧琼無權主持會議，亦無權將議員驅逐離場。他認為，議會出現混亂原因是建制派對事實視而不見，以有殘缺的法律意見作基礎。

(14:50)立法會內務委員會今日召開兩個會議，下午由競爭連任的民建聯李慧琼主持。會議原訂下午兩時半舉行，李慧琼卻早在下午1時許，就由大批保安員保護下，率先坐上主席台。早上的內會由公民黨郭榮鏗主持，他在會上決定，下午會議繼續選舉主席，並由他作主持。

而內會舉行的會議室，於早上舉行教育事務委員會，李慧琼於上述會議結束後，隨即走向主席台。多名民主派議員對李慧琼提早登上主席台感不滿，紛紛衝到台前阻止，但遭大批立法會保安及工作人員阻止，場內的建制派議員如民建聯周浩鼎、工聯會陸頌雄等亦圍著主席台，阻止民主派議員接近李慧琼。

下午兩時半，李慧琼宣布會議開始，但場內秩序仍未正常會議，雙方繼續互罵「李慧琼濫權」、「郭榮鏗奪權」，李慧琼隨後將多民主派驅逐離場。她表示，會議已擾攘多時，多次呼籲議員們返回座位，讓法律顧問解答問題。

李慧琼又強調，內委會已舉辦17次會議，仍未選出正副主席，積壓大量事宜，市民及議員表示關注，今日會議是處理急切事務，希望大家盡量尋求空間，達至共識，又警告議員若阻礙會議進行，有機會干犯立法會權力及特權條例。

記者：陳宛彤、莫稼浩