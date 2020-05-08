【阿嬌離婚】鍾欣潼情路坎坷　與台灣醫界男神賴弘國未能走到白頭

▲ 阿嬌鍾欣潼情路坎坷。

現年39歲的阿嬌鍾欣潼今天（5月8日）驚傳離婚！她與台灣醫界男神賴弘國結婚在2018年5月結婚，可是有消息指二人已於今年3月初辦理離婚手續。。

阿嬌出道以來傳過多段情史，其中不少是圈中人，包括陳冠希、余文樂以及方力申等，惟大多只屬傳聞，未經當事人證實。要數阿嬌最轟動的一段情，非與陳冠希莫屬。當年更傳出余文樂與陳冠希曾為阿嬌大打出手。

之後，她戀上韓國男友權寧一後，異地戀運強勁，包括上海富二代秦奮，之後嫁予賴弘國，可惜二人未能行到終點。

【阿嬌離婚】鍾欣潼被指已離婚 與賴弘國3月簽紙結束15個月婚姻

阿嬌公司代為回應稱：「承認雙方已經簽了分居協議，希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很專重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」

陳冠希（2000年）

約2000年時阿嬌加盟英皇不久，便傳跟陳冠希拍拖，早年阿嬌接受陳志雲訪問，直認跟陳冠希戀情拖拖拉拉多年，卻是自己最愛。

余文樂（2003年）

阿嬌和余文樂合作拍電影《一碌蔗》認識，有指當年陳冠希已跟阿嬌拍拖，2003年1月余文樂和陳冠希出席頒獎禮慶功途中，更險些大打出手。

方力申（2004年）

03年阿嬌被爆跟小方結伴到東京過年，04年又齊往瑞士旅行，同年情人節，二人前後腳離開機場時被記者撞破後，承認一起到瑞士滑雪。

麥浚龍（2007年）

有傳麥浚龍07年跟阿嬌合作電影《破事兒》，對阿嬌有好感，08年阿嬌捲入艷照風波，傳麥浚龍對阿嬌十分關心，可是這段關係未有再進一步。

權寧一（2012年）

12年阿嬌公開承認跟韓國男友權寧一拍拖，10個月後阿嬌表示二人已分手。

秦奮（2016年）

有指阿嬌跟上海富二代秦奮拍拖，惟遭阿嬌否認。