涉9.29政總外參與暴動　學生及髮型師半年後被控暴動今提堂

▲ 兩人的案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

9.29有人發起由銅鑼灣遊行至政府總部，警方當日拘捕逾百人，當中96人去年被控暴動等罪，另外1名21歲男生及30歲髮型師亦涉於政府總部外參與暴動，兩人的案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂，押後至下周與涉及44名被告的案件合拼，將轉介區域法院處理，兩人准保釋候訊。

被告為報稱學生的文家健（21歲）及報稱髮型師的范瑜（30歲），被控1項暴動罪。控罪指他們於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶，連同馮嘉文及另外43人，以及其他身分不詳的人參與暴動。

控方申請押後案件，以將本案與另宗涉44人於金鐘夏愨道暴動的案件合拼，被告暫時毋須答辯，並不反對兩人保釋。裁判官將案件押後至5月14日，被告准以1,000元保釋候訊，期間被告不得離港，除了乘搭交通工具經過及約見律師以外，須禁足案發地點一帶。

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記者：林欣樂