知名教育家陸趙鈞鴻欠債8400萬　高院頒令7天內遷出抵押物業

▲ 財務公司今向（8日）高院申請禁制令獲批。（資料圖片）

創立啟思幼稚園的知名教育家陸趙鈞鴻與家人，日前遭財務公司入稟高等法院追討欠債8,400萬元，財務公司早前欲出售陸氏用作抵押的渣甸臺裴樂士道8號物業以抵債，但陸氏因不滿估價太低而拒絕遷出單位，財務公司今向（8日）高院申請禁制令獲批，法官下令陸氏需於7天內遷出。

原告為易易壹財務有限公司、亞太基金財務有限公司和瑞生信貸有限公司。被告包括陸趙鈞鴻、兒子陸永基、女兒黃陸永恩和1名叫黃偉榮（譯音）的人士。

原告一方今於庭上指，原告早於2019年7月已打算出售涉案物業抵債，並曾於本年初將物業作公開拍賣，底價為7,300至7,900萬元，由於沒有買家出席而未能成功賣出。原告又指被告亦有意將物業出售，並先後要求原告以8,300萬元及7,800萬元出售物業，最終原告於3月27日以7,680萬元出售物業，但被告卻指售價過低而拒絕遷出。

原告指，若被告反對有關禁制令，則必須證明原告違反抵押權人的責任，但被告尚拖欠原告逾8,400萬元，原告必然會將物業以最佳市場價格出售，加上現時市場受中美貿易戰及疫情影響而不穩，若原告未能於5月26日如期完成交易，原告不認為他們能再找到別的買家，更遑論是更好的價格，原告亦會因此蒙受損失。原告又批評被告拒絕交出物業的門匙，又拒絕遷出，情況等同向法庭申請禁制令，走後門阻止原告出售物業。

被告一方則回應指控原告出售物業的估價過低，而被告早於交易前已向原告表明他們不滿估價遠低於市價的1.08億元，並已向原告提交估價報告，而最終原告以遠低於市價的價錢出售物業，就構成違反抵押權人責任。

法官聽罷雙方陳詞後，決定批出臨時禁制令，下令被告需於7天內遷出物業，法官將於稍後頒布裁決理由。

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記者：楊詠渝