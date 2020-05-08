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【阿嬌離婚】鍾欣潼被指3月初簽紙離婚　賴弘國白色情人節IG上載婚照放閃：Miss you

娛樂 15:39 2020/05/08

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

鍾欣潼被指3月初簽紙離婚，賴弘國IG上載婚照：Miss you。

2018年與「醫界王陽明」、台灣醫生賴弘國結婚的鍾欣潼（阿嬌），今日被爆出二人早於今年3月1日簽紙離婚。其實賴弘國在3.14白色情人節當日，還在IG上載婚照：「Miss you so much」。

台灣醫生賴弘國在3.14白色情人節當晚，亦加入放閃行列，他在IG上傳與鍾欣潼（阿嬌）的婚照，並tag上阿嬌，留言：

白色情人節快樂 #missyousomuch。

賴弘國貼出的照片，是兩人穿着結婚禮服，新人親吻一刻，非常sweet！

雖然只是一兩句，但阿嬌已快速給點讚，並回覆：「情人節快樂」，更加貼一個愛心錫錫的emoji，公開放閃。

而在3月18日，賴弘國在微博中稱會有直播，鍾欣潼亦有轉發，並稱「等一下去支持你」，更加上心心。

【阿嬌離婚】鍾欣潼被指已離婚　與賴弘國3月簽紙結束15個月婚姻

鍾欣潼與賴弘國3月簽紙結束15個月婚姻 ，想知英皇開腔回應，即睇：【下一頁

阿嬌於2017年10月承認與賴弘國的戀情，公開戀情後不足3個月，於2018年1月31日，阿嬌在其社交網站公佈二人結婚的消息，指自己在對的時間遇到對的人。

於2018年5月，在阿嬌完成美加演唱會後，與賴弘國在美國拍攝婚照並舉行婚禮，好友容祖兒、蔡卓妍、鄭希怡及經理人霍汶希以及一對新人的家屬均有現身。同年12月，阿嬌與賴弘國在香港補辦註冊儀式和婚宴，廣邀圈中好友出席。

今日爆出二人離婚消息，台灣媒體向賴弘國求證，他承認與阿婚於今年3月1日已辦妥離婚手續。賴弘國直指阿嬌不愛他，亦坦言二人在2018年5月，舉行完美國婚禮後，阿嬌已有離婚的念頭，但因為已經簽約參演真人騷，他們也只好繼續這段有名無實的婚姻。

【阿嬌離婚】鍾欣潼情路坎坷　與台灣醫界男神賴弘國未能走到白頭

阿嬌的經理人公司剛剛代其發表回應，承認雙方已經簽了分居協議：「希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很尊重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」

【阿嬌離婚】賴弘國首段婚姻僅維持半年　再婚娶阿嬌曾指幾乎破產

撰文 : TOPick柴犬出動

鍾欣潼 賴弘國 離婚

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