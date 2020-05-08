【新冠肺炎】食衞局：卡拉OK等4類處所關閉至5月21日　可有條件經營其他持牌業務

▲ （曾耀輝攝）

港府今日（8日）起放寬多項防疫措施，包括早前禁止營業的7類場所包括健身中心等可恢復營業，惟卡拉OK、浴室、派對房間、夜店和夜總會4類處所要關閉至5月21日。

對於有部分處所若改變處所經營的業務，運作的模式及／或提供的服務，能否經營新業務，食衞局表示，如在關閉前於該處所經營多於一種持牌業務，而營運者已採取一切措施，有效地停止或防止進行及運作所有須關閉的業務或所提供服務，該處所則仍然可以經營其他持牌但無須關閉的業務。

食衞局以原本經營卡拉OK場所及餐飲業務的處所為例，指出如停止所有卡拉OK營運及服務，並關閉或有效地封閉可進行卡拉OK活動的相關設施、設備及器材，並在門口當眼處張貼告示，清晰地指明處所內只提供餐飲服務，而不設卡拉OK服務，他們可繼續在該處所經營餐飲業務，並遵照相關指示經營。

另外，其他類別的表列處所如有多於一種持牌業務亦可採取類似的措施，經營其他持牌但無須關閉的業務。

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責任編輯：陳子謙