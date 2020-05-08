  • 31°C
香港時間 : 2020508日 (五) 16:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿嬌離婚】賴弘國首段婚姻僅維持半年　再婚娶鍾欣潼曾指幾乎破產

娛樂 15:44 2020/05/08

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

賴弘國跟阿嬌婚姻僅維持不到兩年。

鍾欣潼（阿嬌）今日宣布跟結婚年半的賴弘國離婚，消息震驚中港台，阿嬌的公司亦已回應，承認雙方已經簽了分居協議。鍾欣潼前年嫁予有「醫界王陽明」的賴弘國，二人分隔兩地，雖然夫妻常會放閃，可惜仍告離婚收場。

現年35歲的賴弘國，在台灣任職婦科醫生，雖是非演藝界人物，因外形出眾，常出席公眾場合，，曾上綜藝節目《康熙來了》，被主持小S稱為張孝全與王陽明的合體，故賴弘國有「醫界王陽明 」之稱，在台灣是網絡紅人。

去年賴弘國創業，阿嬌也力挺丈夫。（取自微博）

【阿嬌離婚】鍾欣潼情路坎坷　與台灣醫界男神賴弘國未能走到白頭

賴弘國婚前曾跟有「華航林依晨」之稱的空姐趙筱葳（Ivy）2016年閃婚，但僅半年便離婚。

2017年，賴弘國跟阿嬌認識，拍拖不足半年便攻陷阿嬌芳心，宣布結婚。

不過婚後，阿嬌跟老公分隔兩地，期間曾傳過賴弘國趁阿嬌外出工作時，偷約性感女網紅趙寧寧，有出軌嫌，但事後阿嬌力撐丈夫，表示相信對方。

然而，賴弘國曾在內地綜藝節目，坦言起初父母曾反對婚事，指當初雙親未認識阿嬌時，不想兒子娶名人引起關注，但了解阿嬌後便放心。

二人結婚不到兩年便離婚。

婚後賴弘國更帶媽媽去看阿嬌演唱會，母親還感動大哭讚「原來我們的媳婦這麼優秀。」

賴弘國也重提當日求婚，阿嬌承認由自己作出主動，還笑說婚禮的花費全部是老公負責，因她不想像「拿錢把自己嫁出去」的感覺。

兩人去年在美國舉行婚前派對，之後回港擺喜酒，婚宴酒水費用大出賴弘國預算，故他笑言甚有壓力：「怎麼會有人結婚結到快破產。」 

賴弘國亦曾直言阿嬌不愛他，坦言二人在2018年5月，舉行完美國婚禮後，阿嬌已有離婚的念頭，但因為已經簽約參演真人騷，他們也只好繼續這段有名無實的婚姻。

賴弘國給阿嬌最後愛的說話，即睇下一頁

英皇開腔回應，全文即睇【下一頁】

撰文 : TOPick柴犬出動

鍾欣潼 賴弘國 娛樂人物職業 演員 出軌 離婚

最高瀏覽

【女神拍拖】唐詩詠自爆發展不倫戀？　生日感嘆：我覺得自己係佢嘅情婦
09:59 2020/05/07
【女神拍拖】唐詩詠自爆發展不倫戀？　生日感嘆：我覺得自己係佢嘅情婦
【雙喜臨門】56歲呂方娶「網絡街市天后」　忘年戀修成正果太太懷孕5個月
今日 09:17
【雙喜臨門】56歲呂方娶「網絡街市天后」　忘年戀修成正果太太懷孕5個月
【十八年後的終極告白】林嘉華一個謊言痛失摯愛　江欣燕案遇害遭棄屍沙灘【劇透慎入】
14:13 2020/05/07
【十八年後的終極告白】林嘉華一個謊言痛失摯愛　江欣燕案遇害遭棄屍沙灘【劇透慎入】