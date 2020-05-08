女童6至11歲間遭性侵父認罪候判　曾於兒子面前性侵女兒官斥難以置信

▲ 49歲賣菜散工今日於高等法院承認強姦等共8項控罪。（資料圖片）

49歲賣菜散工涉於住所兩度企圖強姦當時只有6歲及8歲的次女，及至次女9至11歲時5度強姦對方，其中一次更遭當時只有6或7歲的兒子撞破，父親斥責「唔關你事」後繼續性侵行為。受害次女至11歲後因開始有月事，父親不想她懷孕而停止性侵行為，她其後向教會透露事件。涉案父親今（8日）於高等法院承認強姦等共8項控罪，法官斥案件令人震驚，被告更於年幼兒子面前性侵女兒，令人難以置信，法官先索取被告及其另兩名子女心理報告後始判刑。

被告現年49歲，今承認兩項企圖強姦、5項強姦及1項虐兒罪。案發於2011年9月至2018年9月期間，遭性侵事主X為次女，案發時6至11歲，被虐打事主則為長女Y，兒子Z為幼子。

控方指被告過往曾有9項刑事記錄，其中於2013年曾因虐打Y而被判感化，另曾以木板襲擊兒子8至12歲的友人而被判監。控方指被告與妻子於2003年結婚，育有3名現年13至15歲子女，妻子於2009年與發生爭執後返回內地，現已失去聯繫，3名子女由父親撫養，現時由志願團體照顧。

被告代表律師求情時指，被告及早認罪，免事主出庭作供，案中不涉暴力及事主沒有懷孕，3名子女亦撰寫信件表示原諒被告，被告獨力照顧3名子女，須依賴綜頼為生，基於工作及照料家庭而產生壓力。

法官質疑3名子女撰寫的信件是否真確已原諒被告，法官指作為親生父親，於女兒6歲始一次又一次嘗試侵犯對方，直至女兒9歲至11歲更作出強姦行為，令人難以置信。法官指事主母親離家，被告作為父親理應照顧子女。被告於只有6或7歲兒子面前侵犯女兒，令人難以置信，形容案件令人震驚，須判以阻嚇性刑罰，法官明言被告必須面對長時間刑期。

控方向法庭呈上3名子女的心理報告，法官明言本案涉及嚴重違反誠信，故須再進一步索取故須再進一步索取Y及Z的心理報告，並須索取被告的心理報告，以考慮其重犯機會，押後至5月29日下午判刑。

案情指，案中次女X於6歲及8歲時，遭父親於家中兩度企圖強姦，X不知發生何事，只有哭泣及未有反抗。及至9歲至11歲期間，X遭父親於家中5度強姦，期間父親曾兩度給X500元，著她不要向人透露事件，並稱會對她好。X其中1次被性侵時，遭當時只有6或7歲的Z撞破，父斥「唔關你事」後繼續性侵X。

X其後向警方表示自11歲後沒再被性侵，她表示因開始月事，被告不想她懷孕而停止性侵行為，而被告於性侵事件中從沒有使用避孕套。X於2018年9月向教友透露事件，被告其後被捕，警誡下他承認曾於X小五及小六時與她發生性行為，及承認於同年9月襲擊Y。控方案情指被告拒絕讓Y參加學校活動，曾掌摑Y及用衣架打其左肩膀，並用腳踢其胸口及扯其頭髮。

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記者：林育慧