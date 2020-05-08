【親子好去處】嘉道理農場重開　一家大細觀賞植物雀鳥好時機

▲ 嘉道理農場在限聚令放寬後重開。（嘉道理農場Facebook）

新冠肺炎疫情放緩，政府宣布放寬限聚令，又適逢母親節到來，家長不妨帶小朋友去農莊觀賞植物，呼吸新鮮空氣，增進親子關係。嘉道理農場暨植物園早前重開，家長可以趁機跟小朋友親近大自然、遠離都市繁囂。

適逢5月初夏，本地多個蝴蝶品種遍布整個農場，加上正值本地雀鳥的繁殖期間，小朋友到園內能輕易聽見棕頸鈎嘴鶥發出「啵—啵—咇」的鳴叫聲，並觀賞多個品種的雀鳥。

▲ 農場內可看見網絲蛺蝶的蹤跡，帶有細長而彎曲的幼黑條紋，是嘉道理農場常見的蝴蝶品種之一。（嘉道理農場提供）

另外，農場內還有猴子樂園、本土哺乳動物屋、豬舍、猛禽之家、森林果園、蝴蝶園及野生動物拯救中心等，小朋友觀賞動植物之餘，還能學習不少其他有關大自然的知識，一舉兩得。

▲ 沿著生態徑蜿蜒上山，你會看見·距花山薑正在盛開。（嘉道理農場提供）

基於健康及安全理由，農場會實施人潮管制，包括限制任何時間園內訪客不得超過1,000人、所有入園訪客必須戴上口罩、消毒雙手，以及每組訪客不能多於8人。而導賞團、動物全接觸及供團體報名的導賞活動，則繼續暫停直至另行通知。

嘉道理農場暨植物園

地址：新界大埔林錦公路

時間：9:30am-5:00pm （請注意4:00pm後謝絕遊客入場）

交通：乘搭東鐵 / 巴士於大埔墟或太和站下車，轉乘64K巴士往元朗西方向，約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處，於嘉道理農場暨植物園門前的巴士站下車。

電話：2483 7200

網址：嘉道理農場暨植物園

趁著母親節，一家大細可到親子農莊親親大自然，TOPick為你介紹3個親子農莊，讓你享受親子時光。【下一頁】

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責任編輯：梁節儀