紅磡－中環渡輪最快6月28日復航　成人船費單程$9

▲ 富裕小輪將經營紅磡至中環渡輪航線。（資料圖片）

政府早前透過招標，批出「紅磡－中環」港內航線經營權，今日公布該航線最快6月28日起復航。政府稱，「紅磡－中環」航線的成人單程船費是9元，小童半價收4.5元。

另外「紅磡－中環」航線可提供月票優惠，於有效月份內無限次乘坐，收費320元。單車每部單程14元；貨物按體積收費，每0.1立方米收20元。

班次方面，星期一至六繁忙時段（07:30至08:30）基本班次20分鐘一班；非繁忙時段、星期日及公眾假期則30至50分鐘一班。

營運時間（星期一至六）：

紅磡往中環：上午7時30分至下午7時

中環往紅磡：上午7時30分至下午7時20分

營運時間（星期日及公眾假期）：

紅磡往中環：上午7時30分至下午6時20分

中環往紅磡：上午7時50分至下午6時

中環－紅磡渡輪第二季再啟航

運輸署向立法會提交文件稱，營辦商正積極籌辦「中環－紅磡」渡輪航線，包括招聘員工、安排試航、安裝碼頭設施，及建立電子售票系統、顯示預計到達/離開時間的電子顯示屏等。

投得經營權的「富裕小輪」，發言人稱營運細節仍在跟政府討論，暫時未有啟航的具體日期，一有消息就會盡快公布。

富裕小輪同時獲批「水上的士」渡輪服務，行經啟德、紅磡、尖東、西九及中環，政府預計今年年底投入服務，乘客屆時可於任何一個站點自由上落。

翻查資料，2011年4月天星小輪停辦「紅磡－中環」航線時，當時成人船費單程6.3元，小童3.2元。

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記者：吳卓峰