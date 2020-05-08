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【英國皇室】哈里梅根兒子1歲生日　小王子阿奇罕有出鏡與媽媽看故事書籌款

親子 16:18 2020/05/08

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

英國哈里王子及夫人梅根的兒子阿奇剛剛1歲，近日梅根與阿奇拍攝講故事影片，為慈事籌款。

英國哈里王子及夫人梅根的兒子阿奇（Archie）於本周三（6日）1歲生日，近日一段梅根與小王子阿奇講故事為慈事籌款的影片公開，阿奇罕有出鏡，可見剛滿1歲的他精靈活潑。

梅根阿奇親子閱讀

英國救助兒童會（Save the Children UK）於Instagram上載了梅根為阿奇講故事的影片，英國皇室的YouTube頻道亦上載了有關影片，片長約3分鐘。影片中，梅根坐在沙發上抱著阿奇，準備跟兒子閱讀《Duck! Rabbit!》一書，這是阿奇最喜歡的其中一本故事書。

梅根與兒子享受親子閱讀時間。（影片截圖）

梅根想好好地講故事，但阿奇不斷郁動，看來有點不耐煩。他好奇地翻閱下一頁，最初有專心聆聽媽媽講故事，又時而微笑。梅根扮鴨子呱呱叫，吸引阿奇，負責拍攝影片的哈里，也在鏡頭外扮鴨子叫。

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小王子盡顯調皮個性

阿奇在期間拿起旁邊另一本書，並把它掉落在地。梅根拾起書本，想繼續把故事講完。不過，調皮的阿奇覺得掉書很好玩，又再做一次。梅根隨即向鏡頭尷尬一笑，也聽到哈里的笑聲。阿奇的心思已不在圖書上，但母子還是很享受親子閱讀時間。

英國皇室發布舊照片祝賀阿奇1歲生日快樂。（圖片來源︰The Royal Family fb）

梅根及阿奇母子今次是為英國救助兒童會籌款出鏡，幫助受新冠肺炎疫情影響的兒童及家庭，所得的捐款將用作購買基本生活用品及食物，予有需要的家庭。

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責任編輯︰駱秀玲

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