【親子遊戲】作家媽媽教用紙碟自製3個遊戲　增強幼兒想像力鍛練手眼協調【內附製法】

▲ 作家媽媽Natalie教大家只用紙碟，再加一些廢物如廁紙筒和紙皮，便能做到有趣玩意，簡單到極，玩法適合2歲以上的小朋友，連大人都覺得好玩。(陳國鋒攝)

雖說5月尾復課，但幼兒園還需待在家中，復課日期還是未知數。知道這段期間，令到不少媽媽苦惱如何在家陪伴幼小子女學習兼玩耍。

一向主張Home school的親子網誌作家李心尹(Natalie)則沒有此煩惱，因為她由兒子出世至今3年多，一直陪伴兒子成長，並常自家創製各類玩意和兒子玩樂，難怪她常笑說自己好似垃圾婆，家中常備大量紙皮箱、廁紙筒、膠飲管等「寶物」。

▲ Natalie常自製小玩意和兒子玩，她說重點是一齊玩。(陳國鋒攝)

她自言和不少初為人母的媽媽一樣，兒子的誕生令到自己的人生從此不一樣。兒子樂樂今年已3歲半，她一直都是Home school教兒子。她知道很多人都會疑惑這樣做，是否會令小朋友的發展不平衡，缺乏社交圈子等。但Natalie反而認為Home school能夠讓孩子與不同年齡層的人交流，並且讓孩子發掘自己的興趣，培養自學能力。

適合2歲以上孩子

她認為，學習並非一蹴而就的事情，父母需要欣賞和著重孩子的特質，和孩子共同抱著對世界的好奇心，透過陪伴和關愛，極力開闊孩子的眼界。作為母親，Natalie並不要求孩子的分數有多高，而是希望他健康快樂地長大，成為一個獨立的人。

「我當然希望如自己網誌名一樣『Be A Better Mom』啦。實在玩具真的不用費多少錢，而是你需要用時間和孩子一起玩，我會盡力找些最容易買到或執到的用具來做玩意。那時兒子細，就我自己做。現在他稍大，則可以和他一齊做，但當然許多時，他的耐性都不足，這沒關係，結果不重要，重要的是過程嘛！」她說。

今次，她就教大家只用紙碟，再加一些廢物如廁紙筒和紙皮，便能做到有趣玩意，簡單到極，玩法適合2歲以上的小朋友，連大人都覺得好玩。

▲ 彩碟拋豆袋材料。(郭秀芳攝)

1.遊戲名稱：彩碟拋豆袋（製作時間：15分鐘）

目的︰可讓孩子認識到不同的顏色，拋擲豆袋的動作，亦可訓練孩子的手眼協調能力。

物品 數量 紙碟 4-5個 豆袋 4-5個 油彩 4-5種色 油掃 1支 黑色Marker 筆 1支

做法：

1.每個紙碟均油上不同顏色待乾。

2.然後隨意在每個碟上寫上分數。

▲ 在油好的顏色碟上寫上分數。(郭秀芳攝)

玩法：

1.把寫好分數的紙碟打直排在地上。

2.自定適合距離，站好用豆袋向前擲，統計分數。

▲ 在自定的界綫後向前拋豆袋。(郭秀芳攝)

2.遊戲名稱：地下井字過3關（製作時間：10分鐘）

目的：有時間的話最理想是把交叉和圓形符號都畫上顏色，加深孩子對色彩的認識。

物品 數量 紙碟 8個 黑色Marker 筆 1支 皺皮膠紙 1個

▲ 地下井字過3關材料。(郭秀芳攝)

做法：

1.把4個紙碟用筆畫上交叉，另外4個畫上圓形。

2.在地上以皺皮膠紙弄出一個井字圖案。

▲ 在碟上用黑筆畫上交叉。(郭秀芳攝)

玩法：

就是正常的過關遊戲，打橫、打直和打斜能連通3關便得分。

▲ 用寫好的交叉或圓圈來玩地上過三關。(郭秀芳攝)

3.遊戲名稱：紙碟拋圈圈（製作時間：15分鐘）

目的：同樣是可訓練孩子的手眼協調能力。但許多時是孩子往往有自己的玩法呢。

物品 數量 紙碟 5-6個 長方形紙皮 1塊 熱溶膠槍(可用雙面膠紙代替) 1支 廁紙筒 4個 保鮮紙筒 2個 鎅刀 1把 黑色Marker 筆 1支

▲ 紙碟拋圈圈材料。(郭秀芳攝)

做法：

1.先把紙碟的內圈鎅走，成為空心狀態。

2.然後用熱溶膠槍或雙面膠紙，隨意地固定廁紙筒和保鮮紙筒。

3.跟著在各筒邊寫上分數便成。

▲ 把紙筒隨意安排位置貼好。(郭秀芳攝)

▲ 把各種紙筒黏貼完成後，寫上分數便成。(郭秀芳攝)

玩法：

自定適當距離，把紙碟拋向廁紙筒或保鮮紙筒的方向，分數最高者勝。

▲ 和兒子一把紙碟圈拋向紙筒。(郭秀芳攝)

記者：郭秀芳