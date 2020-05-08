疫情改變工作模式　逾半數美國人盼疫情後仍在家工作

▲ 外國研究指出，逾半數美國人希望疫情過後，公司仍然可以提供在家工作安排。

新冠肺炎疫情下，企業採取在家工作（work from home）措施，相信有不少打工仔已經熟習新的工作模式，甚至有外國研究指出，逾半數美國人希望疫情過後，公司仍然可以提供在家工作安排。

美國跨國科技及諮詢公司IBM於今年4月份進行調查，受訪的25,000名美國人中，有54%受訪者表示，希望疫情緩和後，仍可進行遙距工作。75%受訪者則表示，可以偶爾留在家中工作。另外，有40%受訪者就認為，僱主應該提供彈性的工作安排，讓員工擁有更多選擇。

事實上，在家工作可以省卻乘車到辦公室的時間，工作完成後又可直接休息，有打工仔認為，遙距辦公的形式有助平衡工作與生活。不過亦有人認為，由於在家心情較為鬆散，導致實際的工作時間比正常情況下變得更長，或影響個人工作與生活平衡。

不過，對於管理層而言，就要重新適應新的工作管理模式，更需要具備適應力，時間管理和團隊協作能力等軟技能，來維持員工的生產力及工作效率。IBM的研究顯示，只有41%受訪CEO認為，自己具備足夠的交際能力及資源去執行遙距管理工作。

疫情過後，不少公司將回復原本的工作模式，企業應該尋求新的方法，盡量為員工提供安全，有活力及參與性的工作環境，在發展業務的同時，亦建立良好的工作文化。

責任編輯：李寶如