【戲院重開】法國喜劇《醫生速遞》外賣仔臨危受命　靠醫生隔空指導代診

▲ 《醫生速遞》講述連探熱都不懂的外賣員，頂替受傷老醫生上門診症，鬧出不少笑話。

香港的新冠肺炎疫情緩和，戲院重開，可不看喜劇笑餐飽？《醫生速遞》（A Good Doctor）是繼大受好評兼全球賣座的《閃亮人生》後，又一部法式buddy喜劇。資深的外派醫生與外賣速遞員，因為一宗意外而相遇，結果外賣仔要臨急受命頂替受傷的醫生到病人家問診，結果會如何？

▲ 戲中飾演老醫生的Michel Blanc（右）是法國影帝級人馬。

新冠肺炎疫情當前，全球的醫護人員都展現出他們無私救人的高尚情操。而香港戲院重開後，也有一部強調醫生使命必達的法國喜劇與觀眾見面。

《醫生速遞》以法國巴黎為背景，講述在平安夜的晚上，巴黎鐵塔下充滿濃厚節日氣氛，老醫生Serge（Michel Blanc飾）仍然肩負起醫生使命，成為市內唯一緊急外診的醫生，風塵僕僕趕赴病人家中進行治療。

▲ 戲中的冒牌醫生，由名為Hakim Jemili的30歲法國人氣YouTuber 演出。

醫生隔空指導診症

與此同時，Uber美食速遞員Malek（Hakim Jemili飾），一樣是在節日當前仍然要努力工作為客人服務。怎料Serge在路上與踏單車的Malek發生碰撞小意外，更因此引發Serge的坐骨神經痛，行動不便的他無法上門為病人診治。情急之下，他惟有請Malek幫忙。

但一位連探熱都做錯、對醫學毫無認識的速遞員，怎樣為病人睇症？他們想出一個方法，便是請Malek戴上AirPods耳機，然後Serge就憑他數十年的行醫經驗，在聽到病人講述的病況後，隔空提供指導，Malek也因此誤打誤撞成為拯救病人的「冒牌醫生」。

▲ 兩個南轅北轍的男人，因意外而相遇再合作，當中雖然鬧出不少笑話，卻也互相欣賞、互有啟發。

Malek在夜診過程中當然錯漏百出，面對奇難雜症，更是鬧出連場誤會，令人哭笑不得。重點是Serge以醫術治人身體，但數十年行醫，有時對着病人難免變得麻木，反因這次和Malek合作，提醒他要拾回行醫的初心。Malek當然不懂醫術，但他的真我個性卻治癒人心，這對本來風馬牛不相及的buddy，為困境中的病人們帶來一股暖流與希望。

其實，戲中兩位主角也是一個奇妙組合︰戲中的冒牌醫生，由30歲的法國人氣YouTuber Hakim Jemili飾演，而飾演老醫生的Michel Blanc則是法國影帝級人馬。（上映中）

撰文：程日