【內會混亂】郭榮鏗宣佈會議結束民主派離場商對策　建制繼續開會

▲ 立法會內會會議，多名民主派議員被逐離場。（陳國峰攝）

立法會內務委員會會議下午上演「大龍鳳」，民建聯立法會議員、現任主席李慧琼先後將至少10名民主派議員驅逐離場，隨後宣布暫停會議5分鐘，希望各黨派的召集人尋求方法解決，會議在3時半前重開。主持內會選主席會議的公民黨議員郭榮鏗於會上發言，批評李慧琼違犯《議事規則》及內務守則，已多次警告她沒有權驅逐議員，要求她馬上離開，而較早前被逐離場的議員，理應可馬上回來開會。

【內會混亂】至少6名泛民被李慧琼下令抬走 民主黨尹兆堅倒地不適需送院

▲ 六名民主派議員欲重返議事廳。（陳宛彤攝）

立法會內務委員會會議上，主持內會的副主席郭榮鏗一度使用大聲公，指對方做法不妥屬奪權，無權主持會議，下令保安將李慧琼逐出會議廳，但沒有保安跟從命令。李慧琼回應指沒有奪權，強調自己是主席，她請立法會法律顧問馮秀娟解釋內會法律問題，惟在場民主派議員不斷高呼：「李慧琼越權，李慧琼走」等口號。至下午3時半左右，民主黨黃碧雲一度衝上台上，隨即被保安抬走。

被逐的陳志全、許志峯及朱凱廸等6人欲重返會議室，表示應郭榮鏗要求重返會議廳，但遭保安在門外阻擋，眾人在會議室外席地而坐休息，郭榮鏗到場與保安交涉，警告保安或違反權力及特權法。

▲ 郭榮鏗在1615左右發言，稱會議結束，會議室內大部份民主派離場。（陳宛彤攝）

郭榮鏗在1615左右發言，稱會議結束，會議室內大部份民主派離場，朱凱廸等人亦停止拍門離去，並召開緊急會議商討對策，只剩工黨張超雄留於會上。

記者：陳宛彤、莫稼浩