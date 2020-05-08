【阿嬌離婚】賴弘國長文回應離婚　憶3年相戀時光：謝謝妳給我的一切

▲ 賴弘國長文回應離婚，憶3年相戀時光：「謝謝妳給我的一切。」

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國今日爆出離婚消息，阿嬌公司代為回應並確認傳聞，而今早還更在新社交網站的賴弘國於下午四時半在社交網站發表長文，回憶過去相戀三年的美好時光，以及離婚的原因：「謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。」

現年39歲的鍾欣潼於2018年1月宣佈與台灣「醫界王陽明」賴弘國的喜訊，並於同年五月在美國舉行婚禮，及後在同年12月在香港註冊結婚。

於今年年初已經傳出過二人的離婚消息，雖然當事人否認，不過在上月初有媒體發現雙方的婚戒已經除掉，但二人並未有再出面澄清。

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▲ 賴弘國首發帖文回應與阿嬌離婚一事。（instagram圖片）

今日（5月8日）爆出阿嬌與賴弘國在今年3月1日已經簽紙離婚，阿嬌透過經理人公司英皇發表回應，表示二人相處是個大學問，這是她跟賴弘國之間的私人事、大家互相尊重，過後不會再回應有關婚姻的問題。

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早上還在更新微博及instagram的賴弘國，於今日下午四時半在instagram開腔，就著這段接近三年的戀情、快將15個月的婚姻作出總結。

▲ 相戀的三年間走遍世界各地。（instagram圖片）

賴弘國以「我又單身了，一切發生的很突然。」起首，及後回憶過去相戀三年與阿嬌到過世界各地、經歷過的種種事情。提到二人最後一次見面是在二月，賴弘國到馬來西亞探阿嬌的班：「我要離開時妳還說想送我到機場，因為疫情我們不知道何時能再見。」

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憶述過去三年到過的世界各地，賴弘國謂：「聽了妳這麼多場LOL，我還是聽不膩，妳是一位如此優秀的演員、歌手、artist。 我不只深愛著妳，也是妳的終實粉絲。」

▲ 賴弘國跟阿嬌共度15個月的婚姻。（instagram圖片）

及後又感謝阿嬌及她身邊的人為他們帶來的一切：「我們在香港辦了眾星雲集的盛大婚禮，是我這輩子想都沒想過的事，英皇集團全部人如此幫忙，我們得到了大家的祝福，對我一個小醫師來說，真的是想都不敢想。 妳對我是如此的好，送了我手錶，送我衣服，送到我叫妳不要再送了，妳還是忍不住要幫我買。為了我飛來飛去，常常來台灣陪我。」

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▲ 賴弘國和阿嬌經常飛到對方的城市。（instagram圖片）

賴弘國感謝阿嬌為二人的婚姻和家庭付出，又對他的事業作出鼓勵：「妳也時常鼓勵我，說我的技術這麼好，為什麼不自己出來做。想起越診所開幕時妳來幫忙剪綵，像個老闆娘ㄧ樣忙進忙出，歷歷在目，這輩子都報不了這個恩情。」

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講到離婚的原因，賴弘國提及到2018年，二人在美國舉行完婚禮之後的事：「回想2018時，LA的婚前派隊後妳突然變的冷淡，我問妳為什麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。」

▲ 2018年5月二人在美國舉行婚禮。（instagram圖片）

直到今年三月，賴弘國收到阿嬌提出的離婚要求：「今年3月，妳打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為妳在開完笑。直到收到妳寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實，我想人生就是如此，雖然到現在我還走不出來，但謝謝妳誠實的告訴我妳的感受，讓我們可以走向不同的未來。」

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文末賴弘國提到，二人已經很久沒有聯絡，而他還在關心前妻的感受：「想必也跟我一樣難過吧！想到妳獨自在家跟QQ，還有嬌媽、妹妹、表姊、豪仔的失望，心裡還是不捨。」

▲ 今年初已傳出離婚消息。（instagram圖片）

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到最後他還是對阿嬌讚口不絕：「我想以後我跟嬌還會是朋友，她是我遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛我了。謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。下次來台北我們再一起去喝運頓梗湯吧！（以後關於婚姻的問題，不再做任何回應）」

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