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【2020母親節】尖沙咀Holiday Inn重推自助餐　任食環球海鮮指定信用卡有75折【內附訂座連結】

精明消費 18:32 2020/05/08

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

尖沙咀金域假日酒店Bistro on the Mile咖啡廳重推自助餐，由即日起至6月30日以環球海鮮做主題。（餐廳提供）

新冠肺炎疫情放緩，只限4人同枱的限聚令亦在5月8日起取消，不少餐廳食肆開始重新推出如自助餐等的美食。尖沙咀金域假日酒店Bistro on the Mile咖啡廳亦由即日起重推自助餐，並以環球海鮮作主打。

金域假日酒店的自助餐餐廳Bistro on the Mile由即日起至6月30日，推出環球海鮮自助晚餐，每位598元起，特別推介有冰鎮海鮮，包括即開生蠔、凍龍蝦、麵包蟹、凍蝦、凍藍青口及日本長腳蟹。

前菜方面有煎蠔多士、龍蝦牛油果沙律、龍蝦凍批及花膠圓肉燉老雞湯，主菜則有砵酒焗蠔薑葱炒龍蝦鉗、蒜蓉粉絲蒸扇貝及燒美國西冷等，以及港人喜愛的壽喜燒及其他照燒美食。

甜品非常豐富，有鐵版炒果味冰卷伴Haagen Dazs雪糕。（餐廳提供）

甜品亦非常豐富，有鐵版炒果味冰卷伴Haagen Dazs雪糕、咖啡意大利芝士撻、栗子拿破侖歌劇院蛋糕、呍呢嗱配蜂蜜茉莉花茶啫喱及柚子白朱古力餅等。

為應對疫情，餐廳會為每位客人量度體温及增設消毒搓手液，自助餐食物則會加設蓋子，海鮮區亦有專人遞食物，達至零接觸。

而以銀聯、匯豐、恆生或AMEX信用卡結帳，逢周一至周四可享75折，周五至日可享8折。

環球海鮮自助晚餐（6pm-9:15pm）
周日至四︰成人$598、長者$478、小童$418
周五至六︰成人$668、長者$534、小童$467

Bistro on the Mile
地址︰尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓
電話訂座︰2315 1118
網上訂座︰www.higoldenmile.com

記者︰黃依情
 
 

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