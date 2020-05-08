【居屋2019】疫市恢復揀樓　準業主：4日前才收到揀樓信

▲ 居屋恢復揀樓程序。（林宇翔攝）

房委會去年推售的59折6個新居屋項目，因應疫情緩和，今日（8日）重新開放揀樓，有抽中白表「第3粒珠」及綠表「第11粒珠」的家庭申請者，獲邀到場揀樓。

有準業主稱，本周一（4日）才收到房署信件，獲邀今日到場揀樓，前後準備時間僅4天，曾到心儀屋苑實地視察過後，最終決定上車。

▲ 關太認為自己跟丈夫的置業決定是明智。（林宇翔攝）

準業主：抽中居屋如中六合彩

育有兩名8歲及3歲子女的關太，以白表資格購買將軍澳雍明苑一個高層單位，面積約380平方呎，將一家4口遷入。她坦言抽中居屋如買中「六合彩」，揀樓前曾憂慮心儀單位或遭他人揀走，最終也成功揀到單位，丈夫心情尤其興奮。她透露自己從事教育，丈夫任職工程，都有穩定收入及工作，不擔心「疫市」下失去工作，或者負擔不起供樓支出，形容自己置業決定是明智。

關太憶述，本周一收到房署的揀樓邀請信後，立即要跟家人討論是否上車，又要做好資料搜集，更曾到雍明苑實地視察，最終決定「扑鎚」置業。她認為將軍澳居住環境好，家人住同區可互相照應，出入市區也方便，表明滿意新居。

▲ 羅女士與兒子將遷進新居。（林宇翔攝）

準業主：抽居屋十幾年終上車

另一名準業主鄧女士，以綠表資格獲邀揀樓，最終選購了將軍澳雍明苑一房單位。她坦言由兒子讀中學時已開始抽居屋，抽了十多年，「抽到個仔都做埋公務員」，今次才決定置業。她又稱兒子工作性質穩定，不擔心經濟環境影響供樓。

她透露家住觀塘雲漢邨，單位面積逾400呎，屬公屋寬敞戶，所以決定「轉租為買」。

【居屋2019】疫市至少錄4伙撻訂 凱德苑雍明苑有份

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疫市至少4個單位遭撻訂

不過根據房委會成交紀錄，4月至5月疫市下至少4個單位，遭人撻訂，包括長沙灣凱德苑、馬鞍山錦暉苑、將軍澳雍明苑等項目，房委會重新把單位放到今期計劃推售。

今期居屋有6個屋苑，以市值59折發售，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共推售至少4,904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。

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記者：吳卓峰